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После Нового года в Украине подорожали овощи: сколько они теперь стоят

Автор: Людмила Жукова

В Украине с наступлением Нового года прибавили в цене овощи.

Об этом пишет ТСН.

Какие овощи подорожали

Так, существенно подорожали овощи из борщевого набора. Это болгарский перец, помидоры. Также взлетели в цене огурцы.

Картофель вырос в цене почти на одну гривну. Сейчас килограмм этого продукта килограмм стоит в среднем 13,6 грн. Лук подорожал до 14 грн за килограмм. Килограмм белого стоит свыше 27 грн., а синего почти 25 грн. Морковь обойдется в 11,5 грн. за килограмм. Свекла прибавила в цене до 15 гривен за килограмм.

Перец болгарский желтый подорожал почти до 90 грн за килограмм — это на 7 грн больше, чем в декабре. Красные помидоры стоят 44 грн, розовые – более 82 грн.

Больше всего после Нового года подорожали огурцы. В декабре за них просили 50 грн, а с января они уже стоят 73 гривны.

Отметим, что сейчас тенденция к подорожанию продуктов продолжается.

Напомним, что в Украине в скором времени подорожает хлеб. Его цена взлетит на 30%.

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