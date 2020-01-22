Новое открытие может лечить все виды рака: что обнаружили ученые

Рак может вылечить открытие, связанное с иммунной системой человека. Британские ученые из Университета Кардиффа утверждают, что часть нашей иммунной системы, которая была недавно открыта, может быть использована для лечения всех видов рака, включая рак простаты, молочной железы, легких и других видов заболевания.

Ученые обнаружили, что иммунная система человека является естественной защитой нашего организма от инфекции, и она также атакует раковые клетки. Исследователи искали нетрадиционные и ранее неизвестные способы, которыми иммунная система естественным образом атакует опухоли.

То, что они нашли, является Т-клеткой в крови людей. Это иммунная клетка, которая может сканировать организм, чтобы оценить, существует ли угроза, которую необходимо устранить. При этом данная клетка может атаковать широкий спектр раковых заболеваний. Результаты исследования опубликованы в Nature Immunology.

Профессор Эндрю Сьюэлл заявил, что сейчас есть шанс вылечить каждого пациента, а раньше никто не верил, что это возможно. По его словам, новое открытие увеличивает перспективу лечения рака.

Как это будет работать?

У больного раком будет взят образец крови. При этом его Т-клетки будут извлечены, а затем генетически модифицированы. Их перепрограммируют для создания рецептора, обнаруживающего рак.

Модернизированные клетки будут выращиваться в огромных количествах в лаборатории и затем возвращаться пациенту.

Стоит отметить, что исследования были проверены только на животных, и на клетках в лаборатории. Еще потребуется большое количество проверок, прежде чем можно будет начать испытания на людях.

Напомним, что ученые назвали пять ранних симптомов рака, которые игнорируются. При этом список самых ранних симптомов рака составили британские ученые-онкологи.

Медики считают, что самый серьезный фактор риска развития онкологии - это возраст, поскольку в 60% рак диагностируют у людей, которые старше 65 лет. При этом при любом сбое в организме, необходимо обращаться к специалистам, а не игнорировать это и списывать на возраст.

Ранее сообщалось о том, что ученые выяснили, какие упражнения снижают риск развития 7 видов рака. Ученые пришли к выводу, что физические упражнения значительно снижают риск заболевания раком. Чтобы это выяснить, они провели исследования на 750 тысячах человек.

В среднем для среднестатистического человека умеренная нагрузка от 2,5 до 5 часов упражнений в неделю значительно снижает риск заболевания раком. Если же выполняются упражнения с высокими нагрузками, то достаточно 1-2 часа.