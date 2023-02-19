Новий церковний календар на березень 2023: дати головних весняних свят

Церковні православні свята у березні 2023 року здебільшого прив'язані до Великого посту, більша частина якого припадає саме на перший місяць весни. Також у березні буде багато поминальних субот, коли варто вшановувати пам'ять своїх предків.
Дізнайтеся нижче з матеріалу Styler про головні події березня.
Зазначимо, що Великий піст почнеться після Масляного тижня, і триватиме до самого Великодня, тобто від 27 лютого до 15 квітня.
Фото: report.if.ua
Раніше ми писали, коли українці відзначать Великдень 2023 року.
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