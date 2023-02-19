Новый церковный календарь на март 2023: даты главных весенних праздников

Церковные православные праздники в марте 2023 в основном привязаны к Великому посту, большая часть которого приходится именно на первый месяц весны. Также в марте будет много поминальных суббот, когда следует чтить память своих предков.
Узнайте ниже из материала Styler о главных событиях марта.
Поминальные субботы в марте
Суббота второй недели Великого поста – 11 марта;
Суббота третьей недели Великого поста – 18 марта;
Суббота четвертой недели Великого поста – 25 марта.
Отметим, что Великий пост начнется после Масленицы, и продлится до самой Пасхи, то есть с 27 февраля по 15 апреля.
Главные праздники марта 2023
5 марта – Торжество Православия;
11 марта – суббота 2-й недели Великого поста;
12 марта – Неделя 2-й Великого поста, Святителя Григория Паламы, архиепископа Солунского;