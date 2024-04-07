Новий тиждень ощасливить одразу п'ять знаків Зодіаку. Карти Таро обіцяють їм зліт на вершину

Водолій

Наступного тижня ключ до вашого успіху - стійкість та контроль емоцій. Карти Таро вказують на те, що на вас чекає так звана перевірка на міцність. І якщо ви не піддастеся спокусам, то щастя накриє вас з головою. Цей тиждень буде доленосним, знайте це.

Телець

Карти Таро радять вам не боятися відповідальності. Мудрість та розуміння допоможуть вам успішно вирішити всі проблеми та насолодитися спокійним відпочинком. Щасливі дні точно скрасять цей тиждень, можете навіть не сумніватися.

Діва

На вас чекає неймовірний прорив. Карти Таро радять дочекатися моменту, коли туман почне розсіюватися. У якийсь із днів ви усвідомите, що розумієте значно більше, ніж раніше. Ви матимете рідкісний шанс відновити справедливість і почати щасливе життя.

Скорпіон

Наступний тиждень буде сповнений великою радістю. Карти Таро вказали на те, що на вас чекають свята, приємні зустрічі та веселі пригоди. Насолоджуйтесь життям і не думайте про те, що на вас чекає в майбутньому. У вас все складеться якнайкраще.

Лев

Ви точно зможете злетіти на вершину. Однак карти Таро попереджають вас про те, що в певний момент варто виявити толерантність. Не поспішайте події та дайте собі оговтатися після помилок та сумних періодів. Лише після відновлення сил ви зумієте розправити крила.