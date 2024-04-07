RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Новая неделя осчастливит сразу пять знаков Зодиака. Карты Таро сулят им взлет на вершину

Какие знаки Зодиака ждет успех на следующей неделе (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Новая неделя, которая начнется уже 8 апреля, подарит фантастическое счастье представителям пяти знаков Зодиака. Карты Таро сулят им громкие победы, слезы радости и множество других приятных событий.

Кому повезет на следующей неделе, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Tarot.

Водолей

На следующей неделе ключ к вашему успеху - стойкость и контроль эмоций. Карты Таро указывают на то, что вас ждет так называемая проверка на прочность. И если вы не поддадитесь соблазнам, то счастье накроет вас с головой. Эта неделя будет судьбоносной, знайте это.

Телец

Карты Таро советуют вам не бояться ответственности. Мудрость и понимание помогут вам успешно решить все проблемы и насладиться спокойным отдыхом. Счастливые дни точно скрасят эту неделю, можете в этом даже не сомневаться.

Дева

Вас ждет невероятный прорыв. Карты Таро советуют вам дождаться момента, когда туман начнет рассеиваться. В какой-то из дней вы осознаете, что понимаете куда больше, чем раньше. У вас появится редкий шанс восстановить справедливость и начать счастливую жизнь.

Скорпион

Следующая неделя будет наполнена большой радостью. Карты Таро указали на то, что вас ждут праздники, приятные встречи и веселые приключения. Наслаждайтесь жизнью и не думайте о том, что вас ждет в будущем. У вас все сложится как нельзя лучше. 

Лев

Вы точно сможете взлететь на вершину. Однако карты Таро предупреждают вас о том, что в некоторых момент стоит проявить терпимость. Не торопите события и дайте себе оправиться после ошибок и грустных периодов. Лишь после восстановления сил вы наконец-то сумеет расправить крылья.

Читайте РБК-Украина в Google News
астроогіяГороскопГороскоп Таро