UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Новий тиждень боляче вдарить по гаманцю та самолюбству цих знаків Зодіаку

Гороскоп обіцяє цим знакам Зодіаку великі проблеми (фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Вже з понеділка у життя деяких знаків Зодіаку увірвуться неприємності. Вони ризикують отримати болісний удар по гаманцю та самолюбству. Однак шанс "нейтралізувати" усі проблеми усе ж існує.

Кому варто чекати на біду та як уникнути неприємностей, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Astrotalk.

Телець

Ви могли ходити по лезу ножа та невиправдано ризикувати власною репутацією. Є ймовірність того, що найближчими днями вам доведеться сильно пошкодувати про деякі вчинки. Будьте готові до ефекту бумеранга.

Якщо ж ви не хочете постраждати через помилки минулого, постарайтеся усе виправити. Проаналізуйте свою поведінку, знайдіть причину своїх невдач. Ви зможете врятувати репутацію і не втратити гроші, якщо навчитеся робити висновки та приймати поразку.

Лев

Над Левами нависла серйозна загроза. Ви ризикуєте залишитися без роботи та втратити порозуміння з усіма, хто поруч. Такий удар вас може приголомшити, підготуватися до подібних подій складно.

Намагайтеся не впадати в істерику. Якщо ви розумієте, чому так відбувається, знайдіть у собі сили та спробуйте подолати цю смугу невдач, виправивши помилки. Деколи варто визнати провину і схилити голову, сперечатися і намагатися довести свою перевагу у вас точно не вийде.

Козоріг

Новий тиждень змусить вас багато чого переосмислити. Ймовірно, особливо постраждає ваше особисте життя. Постарайтеся не ображати людину, яка вам дорога. В іншому випадку все закінчиться грандіозним скандалом.

Крім цього, вам варто навчитися контролювати емоції та під час спілкування зі співробітниками. На роботі зайвий прояв амбіцій чи впертості призведе лише до проблем. Спробуйте відсторонитися від важливих процесів і займіться тим, що подарує вам умиротворення.

Нагадаємо, раніше стало відомо, які знаки Зодіаку казково розбагатіють вже найближчими днями.

Також ми вже розповідали, що щастя постукає у двері лише до трьох знаків Зодіаку.

Читайте РБК-Україна в Google News
астроогіяГороскоп