Новая неделя больно ударит по кошельку и самолюбию этих знаков Зодиака

Телец

Вы могли ходить по лезвию ножа и неоправданно рисковать собственной репутацией. Есть вероятность того, что в ближайшие дни вам придется сильно пожалеть о некоторых поступках. Будьте готовы к эффекту бумеранга.

Если же вы не хотите пострадать из-за ошибок прошлого, постарайтесь все исправить. Проанализируйте свое поведение, найдите причину своих неудач. Вы сможете спасти репутацию и не потерять деньги, если научитесь делать выводы и принимать поражение.

Лев

Надо Львами нависла серьезная угроза. Вы рискуете остаться без работы и потерять взаимопонимание со всеми, кто находится рядом. Такой удар вас может ошарашить, подготовиться к подобным событиям сложно.

Постарайтесь не впадать в истерику. Если вы понимаете, почему все так происходит, найдите в себе силы и попробуйте одолеть эту полосу неудач, исправив ошибки. Порой стоит признать вину и склонить голову, спорить и пытаться доказать свое превосходство у вас точно не получится.

Козерог

Новая неделя заставит вас многое переосмыслить. Вероятно, особенно пострадает ваша личная жизнь. Постарайтесь не обижать человека, который вам дорог. В противном случае все закончится грандиозным скандалом.

Помимо этого, вам стоит научиться контролировать эмоции и во время общения с сотрудниками. На работе излишнее проявление амбиций или упрямства приведет лишь к проблемам. Попробуйте отстраниться от важных процессов и займитесь тем, что подарит вам умиротворение.