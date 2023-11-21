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Новий роман? Ксенія Мішина засвітилася у компанії відомого телеведучого

Ксенія Мішина (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Автор: Іванна Пашкевич

Зірка українських серіалів Ксенія Мішина спровокувала чутки про роман з телеведучим Славою Дьоміним. Днями знаменитості засвітилися на спільному відпочинку. З ними також були їхні діти.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram артистки.

Мішина і Дьомін засвітилися на спільному відпочинку

Ексгероїня шоу "Холостячка" опублікувала stories з кав’ярні на заправці. Поряд із нею сидів її син Платон, радіоведучий і його син Влад.

За словами Ксенії, вони начебто випадково зустрілися, після чого усі разом вирушили на прогулянку до Витачівської каплиці у Київській області.

Мішина і Дьомін засвітилися на спільному відпочинку (фото: instagram.com/misha.k.ua)

"Ми тут суто випадково зустріли, дивіться, таких гарних хлопців, і вирішили разом поїхати в дуже красиве місце. Вони нам просто обіцяли показати дуже красиве місце. Дуже цікаво", - написала Мішина.

Однак Дьомін одразу дав зрозуміти, що поїздка була запланованою. Посміхаючись, він сказав: "Геть випадково".

Потім акторка показала, як вони добираються до місця призначення, до якого, до речі, їх привіз 11-річний Платон.

Мішина і Дьомін засвітилися на спільному відпочинку (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Хлопчику допомагав керувати авто Слава. Його зіркова матуся сиділа позаду.

"Класно гуляти з дядею Славою? Дозволяє за кермом їздити. Платоне Олександровичу, як справи?", - сказала артистка.

Згодом вони все ж доїхали до бажаного місця - одного з найстаріших сіл Витачів, зокрема каплиці, яка там знаходиться.

Мішина і Дьомін засвітилися на спільному відпочинку (фото: instagram.com/misha.k.ua)

До слова, Дьомін не приховує, що перебуває у романтичних стосунках. Однак хто його обраниця - невідомо.

Слава Дьомін (фото: instagram.com/slavademin_official)

Мішина ж у своєму нещодавньому інтерв’ю зізнавалась: у неї поки немає другої половинки. Проте, як тільки вона саме захоче - це станеться.

Ксенія Мішина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

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