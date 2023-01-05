"Новий рівень дна": Даша Астаф'єва розповіла, що вандали зробили з могилою її дідуся

Що зробили злочинці

Інцидент стався у місті Покров, що в Дніпропетровській області.

За словами Астаф'євої, крадії спиляли дерево і, найімовірніше, продали його і тепер ця ялинка з кладовища стоїть у когось вдома.

Вона додала, що ялинка росла біля могили понад 12 років.

"Друзі, розповім вам про новий рівень дна. Напередодні новорічних свят на могилі мого дідуся спиляли ялинку, яка росла там більш ніж дванадцять років! Як мені шкода, що серед нас є такі тварюки" - написала Даша.

Артистка додала, що дізналася про крадіжку після того, як її дядько ходив на могилу дідуся, аби прибрати там.

У коментарях користувачі пишуть, що це не перший акт вандалізму на місцевому цвинтарі у Покрові: