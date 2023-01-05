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"Новий рівень дна": Даша Астаф'єва розповіла, що вандали зробили з могилою її дідуся

Даша Астаф'єва (instagram.com.da_astafieva)
Автор: Тетяна Самарук

Українська співачка та модель Даша Астаф'єва розповіла про жахливий інцидент, який стався з її родиною перед новорічними святами. Вона заявила, що просто з могили її дідуся викрали ялинку.

Про це вона розповіла на своїй сторінці у Twitter.

Що зробили злочинці

Інцидент стався у місті Покров, що в Дніпропетровській області.

За словами Астаф'євої, крадії спиляли дерево і, найімовірніше, продали його і тепер ця ялинка з кладовища стоїть у когось вдома.

Вона додала, що ялинка росла біля могили понад 12 років.

"Друзі, розповім вам про новий рівень дна. Напередодні новорічних свят на могилі мого дідуся спиляли ялинку, яка росла там більш ніж дванадцять років! Як мені шкода, що серед нас є такі тварюки" - написала Даша.

Артистка додала, що дізналася про крадіжку після того, як її дядько ходив на могилу дідуся, аби прибрати там.

У коментарях користувачі пишуть, що це не перший акт вандалізму на місцевому цвинтарі у Покрові:

  • Це в Покрові? Якщо так, то ми там вночі патрулюємо, на кладовищі якийсь гній декілька місяців тому осквернив могили героїв;
  • Шок! Нести ялинку з кладовища на НР;
  • Тварюки всюди є. Шкода, що спиляли;
  • Уявляю який рік чекає цю тварину. Хто ж це в притомному стані бере щось з кладовища? Воно ж помре;
  • На жаль, в Україні ще багато таких вир*дків моральних;

Нещодавно Астаф'єва показувала свого бойфренда та розповіла, чим він її підкорив.

Також Даша висміяла Регіну Тодоренко, яка цинічно розважається у Москві.

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Даша Астаф'євавандали