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Новий рівень абсурду. У Росії за покупку популярної гри можуть запровадити кримінальну відповідальність: причина

Вівторок 12 листопада 2024 07:30
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Новий рівень абсурду. У Росії за покупку популярної гри можуть запровадити кримінальну відповідальність: причина S.T.A.L.K.E.R. 2 під загрозою кримінальної відповідальності в Росії (скриншот: IGN)
Автор: Павло Колеснік

Українська студія GSC Game World, творець популярної серії STALKER може зіткнутися із забороною нової гри S.T.A.L.K.E.R. 2 на території Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на російські ЗМІ.

Чому хочуть заборонити S.T.A.L.K.E.R. 2

Причини для цієї потенційної заборони включають фінансову підтримку ЗСУ з боку розробників та можливий "екстремістський" контент у самій грі. Російська влада може розглядати будь-які витрати на покупку проекту як фінансове сприяння тероризму.

"Не виключаю, що якщо після її виходу в ігровому контенті виявиться протиправна інформація (екстремізм, виправдання тероризму, розпалювання міжнаціональної ворожнечі тощо), будуть вжиті найсуворіші заходи", - заявив перший заступник голови комітету Держдуми з інформполітики Антон Горєлкін.

Адвокат Михайло Мушаїлов застеріг, що російські користувачі, які купили гру, теоретично можуть піддатися кримінальній відповідальності, якщо буде доведено підтримку розробниками української армії.

Ще в 2022 році GSC Game World оголосила про припинення продажів своєї продукції російським користувачам, включаючи відміну всіх фізичних видань навіть для тих, хто зробив попереднє замовлення. Однак в інтернеті все ж таки з'являються способи обійти ці обмеження і отримати доступ до S.T.A.L.K.E.R. 2.

Михайло Мушаїлов, коментуючи ситуацію, також застеріг, що краще не намагатися придбати гру обхідними методами, оскільки це може мати серйозні наслідки.

Нагадаємо, що у мережі з'явився новий трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 із кардинальними покращеннями.

А ще у нас є матеріал про те, скільки годин займе проходження гри S.T.A.L.K.E.R. 2.

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