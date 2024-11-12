Новий рівень абсурду. У Росії за покупку популярної гри можуть запровадити кримінальну відповідальність: причина

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на російські ЗМІ.

Чому хочуть заборонити S.T.A.L.K.E.R. 2

Причини для цієї потенційної заборони включають фінансову підтримку ЗСУ з боку розробників та можливий "екстремістський" контент у самій грі. Російська влада може розглядати будь-які витрати на покупку проекту як фінансове сприяння тероризму.

"Не виключаю, що якщо після її виходу в ігровому контенті виявиться протиправна інформація (екстремізм, виправдання тероризму, розпалювання міжнаціональної ворожнечі тощо), будуть вжиті найсуворіші заходи", - заявив перший заступник голови комітету Держдуми з інформполітики Антон Горєлкін.

Адвокат Михайло Мушаїлов застеріг, що російські користувачі, які купили гру, теоретично можуть піддатися кримінальній відповідальності, якщо буде доведено підтримку розробниками української армії.

Ще в 2022 році GSC Game World оголосила про припинення продажів своєї продукції російським користувачам, включаючи відміну всіх фізичних видань навіть для тих, хто зробив попереднє замовлення. Однак в інтернеті все ж таки з'являються способи обійти ці обмеження і отримати доступ до S.T.A.L.K.E.R. 2.

Михайло Мушаїлов, коментуючи ситуацію, також застеріг, що краще не намагатися придбати гру обхідними методами, оскільки це може мати серйозні наслідки.