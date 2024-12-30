Магнітні бурі у січні 2025: прогноз на місяць

Магнітні бурі здатні впливати на самопочуття людини та навіть перешкоджати роботі засобів зв'язку. І початок року принесе декілька періодів, коли варто поберегти своє здоров'я та більше відпочивати.

Коли очікуються магнітні бурі у січні 2025 року та як захистити своє здоров'я, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Магнітні бурі у січні

5-6 січня: помірні та слабкі магнітні бурі. Можливі незначні головні болі та легка втома.

9-10 січня: сильні магнітні бурі. У цей період чутливі люди можуть відчути значні перепади настрою, підвищену дратівливість, а також коливання артеріального тиску.

15-16 січня: Помірний рівень магнітних бур. Варто уникати грубих фізичних навантажень та стресів.

21-22 січня: слабкі та помірні магнітні бурі. Можливі легкі нездужання у людей із чутливістю до погодних коливань.

27-28 січня: помірний рівень активності. Рекомендується пильнувати режим сну та харчування.

Усі прогнози науковці - попередні, адже сонячна активність може швидко змінюватися. Щоденні спалахи можуть призвести як до зменшення активності, так і до виникнення потужних магнітних бур.

Переважно вчені попереджають про потужні спалахи на Сонці, які можуть викликати серйозні магнітні бурі та вплинути на здоров'я людей.

Чому виникають магнітні бурі

Щоденно на Сонці відбуваються спалахи - від помірних до потужних. Під час таких спалахів у простір викидається велика кількість заряджених частинок. Вони швидко рухаються у просторі й коли досягають Землі, стається взаємодія з магнітним полем нашої планети. А це викликає збурення, які науковці називають магнітними бурями.

Як магнітні бурі впливають на людину

Слабкі та помірні бурі можуть відчути тільки люди, більш чутливі до змін погоди та магнітних коливань. А от більш потужні бурі, які класифікуються, як К-індекс 5 та вище - можуть відчувати більшість людей на планеті.

Такі бурі здатні викликати збій роботі засобів зв'язку: мобільний та радіозв'язок, робота супутників та GPRS.

Основні скарги:

Головний біль

Мігрень

Туман в голові

Нудота

Зниження працездатності та концентрації

Швидка втома

Сонливість вдень, слабкість

Агресивність, дратівливість, тривожність

Перепади настрою

Апатія, депресивні стани

Біль у м'язах

Проблеми з серцево-судинною системою

Щороку вчені проводять чимало досліджень, у яких вивчають вплив магнітних бур на людину. Частина таких досліджень цей взаємозв'язок підтверджують - у дні магнітних бур люди значно частіше звертаються за допомогою лікарів і скаржаться на погане самопочуття.

Крім того, доведено, що магнітні бурі здатні впливати біоелектричні процеси в організмі людини й це викликає порушення сну, зниження працездатності та концентрації, підвищення тривожності, дратівливість.

Що полегшить стан під час магнітних бур

У такі дні варто дотримуватися нормального розпорядку дня, добре харчуватися, пити достатньо води, відпочивати, дихати свіжим повітрям.

Лікарі радять уникати великої кількості кави та енергетиків, алкоголю, шкідливої та жирної їжі.

Також варто зменшити використання електронних пристроїв, не перенавантажувати організм, провітрювати приміщення, не виснажувати себе в емоційному та психологічному плані.

Якщо спостерігається погіршення самопочуття - звертатися до лікарів за фаховою допомогою.