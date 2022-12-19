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Новий рік переверне життя цих знаків Зодіаку: кому треба готуватися

Гороскоп на січень 2023 (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на січень 2023 готує трьом знакам Зодіаку шалені зміни, які увірвуться в їхнє життя вже з першого дня прийдешнього року.

Хто ці обранці долі, пише SantePlus.

Близнюки

Січень для Близнюків – чудовий час, щоб рухатися вперед і створювати романтичні та чуттєві спогади. З перших днів року цьому знаку Повітря варто розраховувати на отримання радісних змін в особистому плані – вас чекає важливий крок у любовному житті. Можуть відбутися заручини або пропозиція одружитися.

У професійному плані цей знак Зодіаку зможе скористатися прекрасною можливістю, яка висвітлить їхні численні таланти та сприятиме кар’єрі. Якщо ви все ще в пошуках, у вас буде можливість отримати роботу своєї мрії.

Рак

Початок року стане знахідкою для знаку Рак. Цей знак Води, швидше за все, отримає вигідну пропозицію про роботу. Нова посада відкриє для представників знаку нові горизонти та зміцнить репутацію в компанії. Астрологи кажуть, що вмотивований і амбітний Рак не зупиниться ні перед чим.

Фінанси Раків також будуть у хорошому стані. Ви матимете шанс збільшити свій дохід і забезпечити фінанси в довгостроковій перспективі. У любовному плані самотній Рак буде підтриманий Венерою і нарешті зможе знайти відповідного партнера.

Водолій

Початок січня буде позитивним з інтелектуальної точки зору. У Водоліїв буде можливість отримати нові знання. Завдяки випадковим зустрічам цей знак Повітря матиме шанс встановити нові контакти та розширити своє професійне коло. Зірки пропонують вам максимально використати цей перехідний період і не втрачати жодної можливості, в тому числі й для просування в кар’єрі.

Також Водоліям пощастить у фінансовому плані. Ви зможете зробити серйозну покупку (нерухомість, автомобіль, земельну ділянку) і поліпшити свої житлові умови.

Раніше ми писали, що чекає кожен знак Квіткового гороскопу.

Також читайте, який ви знак за давньоукраїнським гороскопом і до чого вам слід готуватися у 2023 році.

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