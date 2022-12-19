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Новый год перевернет жизнь этих знаков Зодиаку: кому нужно готовиться

Гороскоп на январь 2023 года (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на январь 2023 года готовит трем знакам Зодиака сумасшедшие изменения, которые ворвутся в их жизнь уже с первого дня наступающего года.

Кто эти избранники судьбы, пишет SantePlus.

Близнецы

Январь для Близнецов – прекрасное время, чтобы двигаться вперед и создавать романтические и чувственные воспоминания. С первых дней года этому знаку Воздуха следует рассчитывать на получение радостных изменений в личном плане – вас ждет важный шаг в любовной жизни. Может состояться помолвка или предложение жениться.

В профессиональном плане этот знак Зодиака сможет воспользоваться прекрасной возможностью, которая осветит их многочисленные таланты и поспособствует карьере. Если вы все еще в поисках, у вас будет возможность получить работу вашей мечты.

Рак

Начало года станет находкой для знака Рака. Этот знак воды, скорее всего, получит выгодное предложение о работе. Новая должность откроет для представителей знака новые горизонты и укрепит репутацию компании. Астрологи говорят, что мотивированный и амбициозный Рак не остановится ни перед чем.

Финансы Раков тоже будут в хорошем состоянии. У вас будет шанс увеличить свой доход и обеспечить финансы в долгосрочной перспективе. В любовном плане одинокий Рак будет поддержан Венерой и наконец-то сможет найти соответствующего партнера.

Водолей

Начало января будет положительным с интеллектуальной точки зрения. У Водолеев будет возможность получить новые знания. Благодаря случайным встречам, этот знак Воздуха будет иметь шанс установить новые контакты и расширить свой профессиональный круг. Звезды предлагают вам максимально использовать этот переходный период и не упускать никакой возможности, в том числе и для продвижения в карьере.

Также Водолею повезет в финансовом плане. Вы сможете совершить серьезную покупку (недвижимость, автомобиль, земельный участок) и улучшить свои жилищные условия.

Раньше мы писали, что ждет каждый знак цветочного гороскопа.

Также читайте, какой вы знак по древнеукраинскому гороскопу, и к чему вам следует готовиться в 2023 году.

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