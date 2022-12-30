Новий рік у Києві: які правила та заборони діятимуть у святкові дні

Комендантська година

Влада Києва звернулася до мешканців та гостей столиці з проханням не ігнорувати сигнали повітряної тривоги під час свят.

Крім того, потрібно дотримуватися комендантської години, яка триває з 23:00 до 05:00. У цей час заборонено перебувати на вулиці та у громадських місцях.

Варто планувати повернення додому заздалегідь, з урахуванням обмежень та вимог воєнного стану. У додатку "Київ цифровий" можна включити оповіщення, яке за 60 хвилин нагадає про початок комендантської години.

Виходити під час комендантської години дозволено лише у тому випадку, щоб пройти до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги. Не забувайте про те, що із собою потрібно мати документ, що засвідчує особу.

"Закликаємо бути уважними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, особливо під час свят, оскільки ворог непередбачуваний", - йдеться у повідомленні.

Транспорт

Метрополітен у столиці працюватиме у режимі перевезення пасажирів до 22:00. Наземний транспорт – до 22:30. Під час повітряної тривоги наземний транспорт буде зупинено, а також наземні станції метрополітену.

1 січня транспорт працюватиме за звичайним графіком. Детальну інформацію про закриття кожної станції метро можна переглянути ось тут.

Фото: Головна ялинка країни на Софійській площі (Getty Images)

Заборона на піротехніку

У Києві діє заборона на реалізацію феєрверків, салютів та піротехнічних засобів. Також заборонено запускати піротехнічні засоби. Правоохоронні органи реагуватимуть на такі ситуації.

Під час новорічних свят у місті та на об'єктах комунальної власності забезпечуватимуть охорону громадського порядку близько 230 співробітників "Муніципальної охорони". Мобільні групи швидкого реагування здійснюватимуть патрулювання закріплених за ними секторів столиці. Також цілодобово городянам надаватимуть допомогу рятувальники КАРС.

Головна ялинка країни

Великих масових заходів у новорічну ніч у Києві не планується – з міркувань безпеки громадян. Головна ялинка країни встановлена на Софійській площі, вона світитиметься на Новий рік, а потім – на Різдво.

Під час повітряної тривоги освітлення ялинки вимикатиметься. У будні вогники включатимуть з 17:00 до 22:00. Традиційних новорічних ярмарків не буде, але погуляти біля ялинки можна буде.