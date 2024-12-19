Новий рік-2025. Астролог чітко пояснила, що заборонено дарувати та де треба святкувати

В яких кольорах зустрічати рік Зеленої Дерев'яної Змії

Астролог нагадала, що рік Зеленої Дерев’яної Змії почнеться не 1 січня. Він починається 29 січня 2025 року (за східним календарем).

"Тому до 31 грудня 2024 року Змія жодного стосунку не має, бо ще пануватиме Зелений Дерев’яний Дракон. Втім, обидві міфічні істоти поважають зелений колір, тож ви не помилитесь, обравши його для святкування", - радить Соловйова.

Який колір обрати на Новий рік (ілюстрація: pixabay.com)

Що дарувати на свята

Експерт зазначила, що на Новий рік не варто обирати подарунки "без душі". Окрім цього, слід врахувати час, коли ви купували ці презенти.

"Виключаємо все дороге, якщо ви придбали це після 19 листопада 2024 року. Існує ймовірність того, що подарунки, придбані в період ретроградності Меркурія та Марсу, не підійдуть або з ними буде щось не так. Особливо це стосується техніки (у тому числі - комп’ютерної), автомобілів, різноманітних гаджетів і засобів комунікації, холодної та вогнепальної зброї, екстремальних розваг", - пояснила Соловйова.

"Краще дарувати гроші або сертифікати на певну суму, щоб людина могла сама обрати те, що їй до вподоби. Але, головне - щиро подарувати тепло своєї душі. А у що ви його вкладете (у фізичний предмет чи сердечні слова), вирішувати вам", - додала вона.

Астролог назвала ідеальний подарунок на Новий рік (ілюстрація: pixabay.com)

Де і з ким зустрічати Новий рік

За словами Соловйової, для святкування краще обирати місця, де ви вже бували, і де вам точно сподобалося. Не варто куштувати та робити щось нове.

"Розваги, які ви оберете, також повинні бути знайомі та приємні для вас. Новорічні ласощі, зрозуміло, також - лише найулюбленіші. Оточувати у цей день вас повинні тільки люди, з якими вам затишно почуватись і приємно спілкуватись. Усе незнайоме та небезпечне і ризиковане варто відкинути", - радить астролог.