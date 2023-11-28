Новий протест? В Ірані замальовують могильні фото жінок без хіджабів

У столиці Ірану Тегеран 98 фото з надгробків жінок, де неправильно надягнено чи відсутній хіджаб, замалювали фарбою. При чому це роблять гравіювальники на етапі створення пам'ятника.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на матеріал видання Human Rights Monitor.
Директор кладовища Саїд Газанфарі, виявивши такі надгробки для жінок, попередив фірму, яка їх створює, що цвинтар Бехеш Захра припинить з ними співпрацю.
"Висічення зображень жінок без хіджабу не гідне могил вірян. Ми все ще стоїмо на своїх переконаннях, навіть попри те, що нас принижують опозиційні ЗМІ", - сказав Газанфарі.
Він додав, що керівництво кладовища інформує родини про правила перед похованням і просить підписати відповідні документи. Проте деякі люди ставлять на надгробку зображення померлої жінки без хіджабу.
Могильні фото жінок без хіджабу замальовують в Ірані (фото: iran-hrm.com)
Коли родичі померлих побачили понівечені фото, були обурені та неприємно вражені.
"Я був шокований, побачивши фотографію моєї матері, покриту фарбою, коли прийшов на її могилу в четвер. Нам ніхто нічого не пояснював. Пізніше ми почули, що керівництво кладовища схвалило такі дії, тому що зображення жінок на могильних плитах порушують релігійні закони", - каже Фатеме Хаджі Ахмаді.
Знищення чи пошкодження деяких могил в Ірані не є безпрецедентним.
У жовтні 2020 року опікунська рада міського кладовища Роян у Мазандарані на півночі країни спотворила зображення жінок на надгробках, не повідомивши їхніх родичів.
Після цього правління заявило, що розміщувати зображення жінок на могильних плитах - це неправильно з релігійної точки зору.
Раніше ми розповідали про те, що в Бельгії розкрили злочин 30-річної давнини. У червні 1992 року було знайдено тіло жінки, ім'я якої змогли з'ясувати тільки зараз.
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