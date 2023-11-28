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Новий протест? В Ірані замальовують могильні фото жінок без хіджабів

Іран, Вівторок 28 листопада 2023 17:16
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Новий протест? В Ірані замальовують могильні фото жінок без хіджабів Жінки в Ірані зобов'язані носити хіджаб (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

У столиці Ірану Тегеран 98 фото з надгробків жінок, де неправильно надягнено чи відсутній хіджаб, замалювали фарбою. При чому це роблять гравіювальники на етапі створення пам'ятника.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на матеріал видання Human Rights Monitor.

Директор кладовища Саїд Газанфарі, виявивши такі надгробки для жінок, попередив фірму, яка їх створює, що цвинтар Бехеш Захра припинить з ними співпрацю.

"Висічення зображень жінок без хіджабу не гідне могил вірян. Ми все ще стоїмо на своїх переконаннях, навіть попри те, що нас принижують опозиційні ЗМІ", - сказав Газанфарі.

Він додав, що керівництво кладовища інформує родини про правила перед похованням і просить підписати відповідні документи. Проте деякі люди ставлять на надгробку зображення померлої жінки без хіджабу.

Новий протест? В Ірані замальовують могильні фото жінок без хіджабів

Могильні фото жінок без хіджабу замальовують в Ірані (фото: iran-hrm.com)

Коли родичі померлих побачили понівечені фото, були обурені та неприємно вражені.

"Я був шокований, побачивши фотографію моєї матері, покриту фарбою, коли прийшов на її могилу в четвер. Нам ніхто нічого не пояснював. Пізніше ми почули, що керівництво кладовища схвалило такі дії, тому що зображення жінок на могильних плитах порушують релігійні закони", - каже Фатеме Хаджі Ахмаді.

Такі випадки стаються не вперше

Знищення чи пошкодження деяких могил в Ірані не є безпрецедентним.

У жовтні 2020 року опікунська рада міського кладовища Роян у Мазандарані на півночі країни спотворила зображення жінок на надгробках, не повідомивши їхніх родичів.

Після цього правління заявило, що розміщувати зображення жінок на могильних плитах - це неправильно з релігійної точки зору.

Раніше ми розповідали про те, що в Бельгії розкрили злочин 30-річної давнини. У червні 1992 року було знайдено тіло жінки, ім'я якої змогли з'ясувати тільки зараз.

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Іран жінки