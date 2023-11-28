Новый протест? В Иране зарисовывают могильные фото женщин без хиджабов

В столице Ирана Тегеран 98 фото с надгробий женщин, где неправильно надет или отсутствует хиджаб, зарисовали краской. Причем это делают гравировщики на этапе создания памятника.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на материал издания Human Rights Monitor .

Директор кладбища Саид Газанфари, обнаружив такие надгробия для женщин, предупредил фирму, которая создает их, что кладбище Бехеш Захра прекратит с ними сотрудничество.

"Высечение изображений женщин без хиджаба недостойно могил верующих. Мы все еще стоим на своих убеждениях, даже несмотря на то, что нас унижают оппозиционные СМИ", - сказал Газанфари.

Он добавил, что руководство кладбища информирует семьи о правилах перед погребением и просит подписать соответствующие документы. Однако некоторые люди ставят на надгробие изображение умершей женщины без хиджаба.

Могильные фото женщин без хиджаба зарисовывают в Иране (фото: iran-hrm.com)

Когда родственники умерших увидели изуродованные фото, были возмущены и неприятно удивлены.

"Я был в шоке, увидев фотографию моей матери, покрытую краской, когда пришел на ее могилу в четверг. Нам никто ничего не объяснял. Позже мы услышали, что руководство кладбища одобрило такие действия, потому что изображения женщин на могильных плитах нарушают религиозные законы", - говорит Фатеме Хаджи Ахмади.

Такие случаи происходят не в первый раз

Уничтожение или повреждение некоторых могил в Иране не беспрецедентно.

В октябре 2020 года попечительский совет городского кладбища Роян в Мазандаране на севере страны обезобразил изображения женщин на надгробиях, не сообщив их родственникам.

После этого правление заявило, что размещать изображения женщин на могильных плитах - это неправильно с религиозной точки зрения.