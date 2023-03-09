У "Новій пошті" попередили про нове шахрайство: як виглядає схема

Шахраї почали використовувати новий спосіб виманювання грошей із використанням "Нової пошти". У соціальних мережах з'явилися повідомлення про розіграш великої суми грошей.
Як виглядає ця схема, повідомили на сторінці "Нової пошти" у Facebook.
У соціальних мережах розпочалося масове розсилання повідомлень про розіграш шести тисяч гривень, який приурочений до Міжнародного жіночого дня. Для своїх фейкових повідомлень шахраї використовують бренд "Нової пошти".
У повідомленні є посилання, за яким шахраї закликають перейти та залишити особисті дані. Однак робити цього категорично не можна!
"Нова пошта не проводить подібних заходів і не розігрує гроші! Не переходьте за посиланнями та не давайте особисту інформацію. Усі офіційні розіграші розміщені виключно на наших офіційних сторінках та офіційному сайті", - наголосили у "Новій пошті".
Як зрозуміти, що сайт фейковий:
Уважно подивіться на посилання у повідомленні.
Всі ці посилання на сайт містити адресу novaposhta.ua
Як уберегтися від шахраїв
Не переходьте на посилання від незнайомців, які пишуть у месенджерах. Вони можуть містити віруси чи шкідливі програми.
Не встановлюйте програми, які надсилають незнайомці та не прив'язуйте до них свої банківські картки.
Якщо перейшли за посиланням, оновіть паролі від усіх облікових записів: пошти, сайтів, програм, щоб їх не могли зламати шахраї.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Україні почала поширюватись нова схема шахраїв на тему "родич у біді".
А також розповідали про те, що шахрай сколотив ціле майно на безвісти зниклих військових ЗСУ.