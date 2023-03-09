У "Новій пошті" попередили про нове шахрайство: як виглядає схема

Як виглядає схема шахраїв

У соціальних мережах розпочалося масове розсилання повідомлень про розіграш шести тисяч гривень, який приурочений до Міжнародного жіночого дня. Для своїх фейкових повідомлень шахраї використовують бренд "Нової пошти".

У повідомленні є посилання, за яким шахраї закликають перейти та залишити особисті дані. Однак робити цього категорично не можна!

Як убезпечити себе від шахраїв

"Нова пошта не проводить подібних заходів і не розігрує гроші! Не переходьте за посиланнями та не давайте особисту інформацію. Усі офіційні розіграші розміщені виключно на наших офіційних сторінках та офіційному сайті", - наголосили у "Новій пошті".

Як зрозуміти, що сайт фейковий:

Уважно подивіться на посилання у повідомленні.

Всі ці посилання на сайт містити адресу novaposhta.ua

Як уберегтися від шахраїв

Не переходьте на посилання від незнайомців, які пишуть у месенджерах. Вони можуть містити віруси чи шкідливі програми.

Не встановлюйте програми, які надсилають незнайомці та не прив'язуйте до них свої банківські картки.

Якщо перейшли за посиланням, оновіть паролі від усіх облікових записів: пошти, сайтів, програм, щоб їх не могли зламати шахраї.