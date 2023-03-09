RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В "Новой почте" предупредили о новом мошенничестве: как выглядит схема

Мошенники запустили новую схему с использованием "Новой почты" (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Мошенники начали использовать новый способ выманивания денег с использованием "Новой почты". В социальных сетях появились сообщения о розыгрыше крупной суммы денег.

Как выглядит эта схема, сообщили на странице "Новой почты" в Facebook.

Как выглядит схема мошенников

В социальных сетях началась массовая рассылка сообщений о розыгрыше шести тысяч гривен, который приурочен к Международному женскому дню. Для своих фейковых сообщений мошенники используют бренд "Новой почты".

В сообщении есть ссылка, по которой мошенники призывают перейти и оставить личные данные. Однако делать этого категорически нельзя!

Как обезопасить себя от мошенников

"Новая почта не проводит подобных мероприятий и не разыгрывает деньги! Не переходите по ссылкам и не давайте личную информацию. Все официальные розыгрыши размещены исключительно на наших официальных страницах и официальном сайте", - подчеркнули в "Новой почте"

Как понять, что сайт фейковый:

Внимательно посмотрите на ссылку в сообщении.

Все настоящие ссылки на сайт содержать адрес novaposhta.ua

Как уберечься от мошенников

Не переходите по ссылкам от незнакомцев, которые пишут в мессенджерах. Они могут содержать вирусы или вредоносные программы.

Не устанавливайте приложения, которые присылают незнакомцы и не привязывайте к ним свои банковские карты.

Если перешли по ссылке, обновите пароли от всех учетных записей: почты, сайтов, приложений, чтобы их не могли взломать мошенники.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Украине начала распространяться новая схема мошенников на тему "родственник в беде".

А также рассказывали о том, что мошенник сколотил целое состояние на без вести пропавших военных ВСУ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Схемы мошенниковНова пошта