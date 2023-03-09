В "Новой почте" предупредили о новом мошенничестве: как выглядит схема

Мошенники начали использовать новый способ выманивания денег с использованием "Новой почты". В социальных сетях появились сообщения о розыгрыше крупной суммы денег.
Как выглядит эта схема, сообщили на странице "Новой почты" в Facebook.
В социальных сетях началась массовая рассылка сообщений о розыгрыше шести тысяч гривен, который приурочен к Международному женскому дню. Для своих фейковых сообщений мошенники используют бренд "Новой почты".
В сообщении есть ссылка, по которой мошенники призывают перейти и оставить личные данные. Однако делать этого категорически нельзя!
"Новая почта не проводит подобных мероприятий и не разыгрывает деньги! Не переходите по ссылкам и не давайте личную информацию. Все официальные розыгрыши размещены исключительно на наших официальных страницах и официальном сайте", - подчеркнули в "Новой почте"
Как понять, что сайт фейковый:
Внимательно посмотрите на ссылку в сообщении.
Все настоящие ссылки на сайт содержать адрес novaposhta.ua
Как уберечься от мошенников
Не переходите по ссылкам от незнакомцев, которые пишут в мессенджерах. Они могут содержать вирусы или вредоносные программы.
Не устанавливайте приложения, которые присылают незнакомцы и не привязывайте к ним свои банковские карты.
Если перешли по ссылке, обновите пароли от всех учетных записей: почты, сайтов, приложений, чтобы их не могли взломать мошенники.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Украине начала распространяться новая схема мошенников на тему "родственник в беде".
А также рассказывали о том, что мошенник сколотил целое состояние на без вести пропавших военных ВСУ.