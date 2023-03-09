В "Новой почте" предупредили о новом мошенничестве: как выглядит схема

Как выглядит схема мошенников

В социальных сетях началась массовая рассылка сообщений о розыгрыше шести тысяч гривен, который приурочен к Международному женскому дню. Для своих фейковых сообщений мошенники используют бренд "Новой почты".

В сообщении есть ссылка, по которой мошенники призывают перейти и оставить личные данные. Однако делать этого категорически нельзя!

Как обезопасить себя от мошенников

"Новая почта не проводит подобных мероприятий и не разыгрывает деньги! Не переходите по ссылкам и не давайте личную информацию. Все официальные розыгрыши размещены исключительно на наших официальных страницах и официальном сайте", - подчеркнули в "Новой почте"

Как понять, что сайт фейковый:

Внимательно посмотрите на ссылку в сообщении.

Все настоящие ссылки на сайт содержать адрес novaposhta.ua

Как уберечься от мошенников

Не переходите по ссылкам от незнакомцев, которые пишут в мессенджерах. Они могут содержать вирусы или вредоносные программы.

Не устанавливайте приложения, которые присылают незнакомцы и не привязывайте к ним свои банковские карты.

Если перешли по ссылке, обновите пароли от всех учетных записей: почты, сайтов, приложений, чтобы их не могли взломать мошенники.