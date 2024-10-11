Новый фильм Сенцова, мюзикл с Селеной Гомес и свежий Соррентино: почему нужно посетить "Киевскую неделю критики"

"Киевская неделя критики" в столице Украины стартует уже через несколько дней в кинотеатре "Жовтень".

РБК-Украина (проект Styler) и кинокомпания "Артхаус Трафик" дают вам пять причин, по которым стоит посетить эту КНК, а также рассказывают, когда именно состоится фестиваль.

Что известно о "Киевской неделе критики"

Один из самых известных кинофестивалей пройдет уже в восьмой раз. Он стартует 17 октября и продлится до 23 октября.

КНК - это международный фестиваль арткино, кураторами которого являются украинские кинокритики и кинокритикини.

В рамках этого мероприятия будут премьерные показы как украинских, так и международных лент, добившихся успеха на иностранных фестивалях.

Почему нужно посетить "Киевскую неделю критики"

Одна из основных причин посетить фестиваль - это программа, подготовленная известными и профессиональными украинскими критиками.

В частности, ее подготовкой занимались соучредительница Союза кинокритиков Украины и член Европейской киноакадемии Дария Бадьор, режиссер и руководитель научно-программного отдела Довженко-Центра Станислав Битюцкий, кинокритик, член FIPRESCI Сергей Ксаверов, а также лектор курса о кино в "Культурном Проекте" Анна Дацюк.



В рамках нынешней КНК пройдет премьера фильма "Реал" Олега Сенцова. Впервые эта картина была показана в начале этого года в Карловых Варах. В основе документального фильма лежит бой, произошедший весной 2023 года, снятый на камеру режиссера, который продолжает защищать Украину в рядах Сил обороны.

Владельцы фестивальных абонементов также смогут посетить специальный закрытый показ фильма "Медовый месяц" украинского режиссера Жанны Озирной, которая наделавла шума на Венецианском кинофестивале. Фильм показывает драматические пять дней молодых супругов, которые оказываются в ловушке в собственной квартире во время российской оккупации городка под Киевом.

Еще одна причина посетить "Киевскую неделю критики" - показ мюзикла "Эмилия Перес". Это лента французского режиссера Жака Одияра, рассказывающая о главе наркокартеля, стремящегося выйти из криминального бизнеса и стать женщиной. Одну из главных ролей сыграла Селена Гомес.

Фильм был представлен на Каннском кинофестивале, где стал одним из фаворитов и получил Приз жюри и Приз за "Лучшую женскую роль" фестиваля.

Кроме того, на "Киевской неделе критики" пройдет специальный показ драмы "Партенопа" с основного конкурса Канн. Это новая лента известного итальянского режиссера Паоло Соррентино, снявшего "Руку Бога" и "Молодого Папу". Сюжет картины разворачивается вокруг красивой женщины, названной в честь мифической сирены. Она имеет силу очаровывать людей, однако стремится к большему, чем просто ловить на себе восторженные взгляды.