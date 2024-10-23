Новий бьюті-тренд у ТікТок. Як робити макіяж за типом контрастності

Що це таке та як зробити такий макіяж, детально розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Макіяж за типом контрастності

Широкого розголосу цьому тренду в мережі надала французька візажистка з нікнеймом Alieenor. Вона зазначає, що контрасти ми бачимо всюди - на фото, в кіно, в природі - і завдяки цьому можемо підкреслити їхні сильні сторони, зробивши ще цікавішими. А макіяж дозволяє підкреслити природні риси та ще більше розкрити вашу красу.

Макіяж за типом контрастності (скриншот)

Такий макіяж поділяється на кілька видів:

Низький контраст

Його варто використовувати, якщо колір ваших очей, шкіри та волосся плавно переходить один в одного. Наприклад, якщо ви смаглява шатенка з карими очима або бліда блондинка з сірими очима, вам варто спробувати стиль "макіяж без макіяжу", відомий як glean girl makeup. Придивіться до натуральних відтінків, які підкреслять природну красу.

Подібний стиль використовують такі зірки, як Тейлор Свіфт, Джіджі Хадід та Ель Феннінг. Але важливо пам'ятати, що низька контрастність не обов'язково стосується лише блондинок зі світлою шкірою та сірими очима.

Співачка Тейлор Свіфт (фото: instagram.com/taylorswift)

Середній контраст

Це проміжний варіант між низьким і високим контрастом. Якщо різниця в кольорах є, але не дуже різка, ви належите до цього типу. Зазвичай це дівчата з русявим волоссям, помірно світлою шкірою та очима.

Їм слід використовувати яскраві рум'яна та тіні в теплій палітрі, що допоможе створити свіжий і виразний образ і йти в ногу з трендами. Середній тип контрастного макіяжу використовують Емма Вотсон, Джессіка Альба та інші знаменитості.

Акторка Емма Вотсон (фото: instagram.com/emmawatson)

Високий контраст

Якщо ваш тон шкіри помітно виділяється на фоні кольору очей і волосся, ви належите до цього типу. Зазвичай це брюнетки зі світлою шкірою та яскравими очима. Таким людям варто використовувати щось сміливе, як-ось стилі rockstar girlfriend makeup або інші гранжеві поєднання, що створять харизматичний та незабутній образ. Наприклад, цей стиль підходить для акторки Енн Гетевей.

Акторка Енн Гетевей (фото: instagram.com/annehathaway)

Як визначити тип та зробити такий макіяж

Визначити рівень вашого контрасту можна за допомогою спеціального фільтра, який візажистка створила у TikTok. Він має назву What's your contrast. Спершу потрібно обрати тон шкіри, після чого порівняти половину обличчя із прикладами, які пропонуються. Вони відрізняються за типами контрастності, і можна обрати той, який найбільше вам підходить.

Наприклад, у своєму блозі користувачка на ім'я Jourdan Sloane показувала, як робити макіяж для середнього типу контрастності. Він складається з легкого тону, бронзера, тінта із червоним відтінком, гелю для брів та коричневого олівця, який розтушовується на верхніх та нижніх віях.