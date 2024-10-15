Названо продукт, який працює у 100 разів краще, ніж найдорожчі креми для обличчя

Дерматолог назвав недорогий звичайний косметичний засіб, який може заощадити вам гроші та позбавить від зморшок.

Про який саме продукт йдеться, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Youtube-канал лікаря-дерматолога Миніба Шаха.

Який продукт працює краще за дорогі креми для обличчя

Доктор Муніб Шах, який відомий під псевдонімом DermDoctor в мережі, стверджує, що баночка з вазеліном - це все, що вам потрібно для догляду за шкірою навколо очей.

За словами експерта, чистий вазелін не містить ліпідів і пом’якшувачів, допомагаючи вашій шкірі залишатися зволоженою та зменшуючи ризик появи зморшок.

"Це насправді дивовижний прийом, і я роблю це постійно", - сказав він.

"Спочатку я наношу ніжний зволожуючий крем, як-от крем Cerave, а потім наношу оригінальний вазелін. Це найкраще для сухої шкіри та для захисту шкіри повік від подразнюючих інгредієнтів, ніж ретинол і відлущувальні кислоти. Це особливо працює взимку", - розповів він.

Що відомо про вазелін

Косметичний вазелін здивує вас своєю багатофункціональністю, він діє як захисний бар'єр, який захищає від шкідливих впливів навколишнього середовища.

Він призначений для захисту та утримання вологи для відновлення сухої шкіри.

Варто зазначити, що на українському ринку вазелін представлений різними брендами. Його ціна в аптеках стартує від 15 гривень.