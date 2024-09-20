Новинки української музики: 15 пісень, які треба послухати прямо зараз

Антитіла - "Вдома"

Ця пісня створювалася для того, щоб кожен, хто буде її слухати, відчув тепло всередині - тепло, що відчуває людина, коли знаходиться вдома, на рідній землі. А ще вона для того, щоб додати в життя українців трохи світла у ці непрості часи.

ХАС & NIKITIN - "Я молю"

Пісня стала результатом неочікуваної співпраці одного з найвідоміших українських хіп-хоп артистів ХАСа та талановитого вокаліста Артема Нікітіна, який повернувся на сцену після чотирирічної паузи.

THE ARMO - "Алло"

Ця екранізована аудіоісторія розповідає про втрачений момент сказати щось важливе, про те, що може стати пізно, про те, як головний герой так і не встиг відповісти взаємністю і сказати, що кохає…

Маша Кондратенко - "Дим"

Пісня про особисте розчарування та чесна розповідь, що сьогодні відгукується багатьом українцям, у яких осінь забрала спокій, плани на майбутнє, землю під ногами, життя.

Паліндром - "Німію"

Це саундтрек до трагікомедійної історії про людину, яка маючи потенціал до високих знань та пізнання світу, не може прийняти нову, дискомфортну для себе реальність і опанувати її. Вона вибирає шлях до регресу, який повертає її в безтурботні дні минулого життя, де все було добре і знайоме.

Botashe - "Метаморфози"

Це пісня про зміни - великі й малі, бажані та несподівані, які неминуче приходять у наше життя.

VLADA K - "Мантра"

Це одна з двох пісень, створених для Дитячого Євробачення, авторами якої стали творці композицій "Teresa & Maria" і "Stefania".

Також обов’язково послухайте ці пісні:

TESLENKO - "Хепі-енд"

Крістіна Присяжнюк - "Дрімота"

Мія Рамарі - "Чому я не собака?"

Karoon - "Клітка"

Макс Пташник - "посміхнись (частина 2)"

INTERMEZZO - "Коли ми були малі"

Schmalgauzen - "Стомлена стріт"

Zoey - "Злочин чи ні"