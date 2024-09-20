Новинки украинской музыки: 15 песен, которые нужно послушать прямо сейчас

Антитіла - "Вдома"

Эта песня создавалась для того, чтобы каждый, кто будет ее слушать, почувствовал тепло внутри - тепло, которое чувствует человек, когда находится дома, на родной земле. А еще она для того, чтобы добавить в жизнь украинцев немного света в эти непростые времена.

ХАС & NIKITIN - "Я молю"

Песня стала результатом неожиданного сотрудничества одного из известнейших украинских хип-хоп артистов ХАСа и талантливого вокалиста Артема Никитина, вернувшегося на сцену после четырехлетней паузы.

THE ARMO - "Алло"

Эта экранизированная аудиоистория рассказывает об упущенном моменте сказать что-то важное, о том, что может стать поздно, о том, как главный герой так и не успел ответить взаимностью и сказать, что любит…

Маша Кондратенко - "Дим"

Песня о личном разочаровании и честный рассказ, который сегодня отзывается многим украинцам, у которых осень забрала покой, планы на будущее, землю под ногами, жизнь.

Паліндром - "Німію"

Это саундтрек к трагикомедийной истории о человеке, который имея потенциал к высоким знаниям и познанию мира, не может принять новую, дискомфортную для себя реальность и овладеть ею. Он выбирает путь к регрессу, возвращающему его в беззаботные дни прошлой жизни, где все было хорошо и знакомо.

Botashe - "Метаморфози"

Это песня об изменениях - больших и маленьких, желанных и неожиданных, которые неизбежно приходят в нашу жизнь.

VLADA K - "Мантра"

Это одна из двух песен, созданных для Детского Евровидения, авторами которой стали создатели композиций "Teresa & Maria" и "Stefania".

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TESLENKO - "Хепі-енд"

Кристина Присяжнюк - "Дрімота"

Мия Рамари - "Чому я не собака?"

Karoon - "Клітка"

Макс Пташник - "посміхнись (частина 2)"

INTERMEZZO - "Коли ми були малі"

Schmalgauzen - "Стомлена стріт"

Zoey - "Злочин чи ні"