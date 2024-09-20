Новинки украинской музыки: 15 песен, которые нужно послушать прямо сейчас

Украинские артисты снова приятно удивляют нас своими релизами. Так что не упустите возможность открыть для себя лучшие новинки украинской музыки середины осени.
РБК-Украина (проект Styler) 15 крутых песен, которые следует послушать прямо сейчас.
Эта песня создавалась для того, чтобы каждый, кто будет ее слушать, почувствовал тепло внутри - тепло, которое чувствует человек, когда находится дома, на родной земле. А еще она для того, чтобы добавить в жизнь украинцев немного света в эти непростые времена.
Песня стала результатом неожиданного сотрудничества одного из известнейших украинских хип-хоп артистов ХАСа и талантливого вокалиста Артема Никитина, вернувшегося на сцену после четырехлетней паузы.
Эта экранизированная аудиоистория рассказывает об упущенном моменте сказать что-то важное, о том, что может стать поздно, о том, как главный герой так и не успел ответить взаимностью и сказать, что любит…
Песня о личном разочаровании и честный рассказ, который сегодня отзывается многим украинцам, у которых осень забрала покой, планы на будущее, землю под ногами, жизнь.
Это саундтрек к трагикомедийной истории о человеке, который имея потенциал к высоким знаниям и познанию мира, не может принять новую, дискомфортную для себя реальность и овладеть ею. Он выбирает путь к регрессу, возвращающему его в беззаботные дни прошлой жизни, где все было хорошо и знакомо.
Это песня об изменениях - больших и маленьких, желанных и неожиданных, которые неизбежно приходят в нашу жизнь.
Это одна из двух песен, созданных для Детского Евровидения, авторами которой стали создатели композиций "Teresa & Maria" и "Stefania".
Напомним, что 20 сентября "Океан Эльзы" неожиданно выпустили свой новый альбом "Той день", в который вошли совершенно новые песни группы.
Также недавно Тина Кароль показала чувственный клип на песню "Відчиняю" из свежей пластинки "Лірика".
А вот новая украиноязычная песня певицы Веры Брежневой не очень "зашла" меломанам.