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З Новим роком 2024! Найдушевніші привітання для ваших рідних та близьких людей

Понеділок 01 січня 2024 08:49
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З Новим роком 2024! Найдушевніші привітання для ваших рідних та близьких людей Фото: Привітання з Новим роком (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Новий рік 2024 настав. Незважаючи на війну в нашій країні - це сімейне свято, з яким буде приємно привітати та отримати привітання.

В матеріалі РБК-Україна (проект Styler) ми зібрали найкращі привітання в листівках, віршах та прозі. Вітайте своїх рідних та близьких людей.

Привітання з Новим роком у віршах

З Новим роком шлю вітання

І бажаю в гарну мить

Успіху, добра, натхнення,

Тільки в мирі, в щасті жить.

Хай цвіте казково доля,

Рік удачу принесе.

Нехай збудуться всі мрії,

Буде хай найкращим все.

*****

З Новим роком, українці!

Хай в квартирі і хатинці

Заіскриться вогник чуда,

Хай добро до вас прибуде!

Хай насіється із неба

Те, чого усім вам треба.

Хай зійде вам Божа ласка,

І в життя приходить казка

*****

Новий рік до нас спішить —
Незабутня, світла мить!
Хай подарує всім тепло,
Благополуччя і добро.

*****

В новорічну ніч хай здійсняться
Всі твої бажання.

Родина нехай тішить,

А війна на нашій землі буде остання.

*****

З Новим роком 2024! Найдушевніші привітання для ваших рідних та близьких людейЗ Новим роком 2024! Найдушевніші привітання для ваших рідних та близьких людей

СМС привітання з Новим роком 2024

Нехай Новий 2024 рік принесе лише здійснення всіх мрій, безліч приємних моментів та найяскравіші емоції. Вітаю!

***

Нехай в Новому 2024 році твої бажання божеволіють від твоїх можливостей!

***
Бажаю у році новому - радості,

У справах - мудрості,

В дружбі - вірності,

В серці - кохання!

***

Хочу побажати, щоб в Новому році у вас все було красиве і нове, починаючи від квартири і закінчуючи посмішками друзів!

Вітаємо вас із чарівним святом, яке завжди обіцяє і дарує безліч див! Не переставайте чекати сюрпризів, а також не закривайте своє серце для веселощів, щирості і добра!

***

З Новим роком 2024! Найдушевніші привітання для ваших рідних та близьких людейЗ Новим роком 2024! Найдушевніші привітання для ваших рідних та близьких людей

З Новим роком! Нехай кожен знайде щастя і любов, а в Україні запанує перемога.

***

Вітаю з Новим роком. Бажаю раціонально розподіляти всі доходи, мінімізувати свої витрати, примножувати бюджет і витрачати його на виконання заповітних мрій!

Вітання з Новим 2024 роком у прозі

З Новим роком! Нехай прийдешній рік відкриє двері до світу, де кожен день сповнений чудес та нових можливостей. Бажаю, щоб кожна мить була, як відлік щасливих хвилин, а кожен крок був впевнений та вів до здійснення мрій. Нехай твоє серце огортає тепло близьких та рідних людей, а душа буде сповнена щастям.

*****

Щасливого нового року! Бажаю тобі крокувати до особистих перемог, і щоб кожен день був сповнений новими відкриттями. Нехай кожна мить приносить радість, а щастя та любов завжди супроводжують тебе!

*****

Ось і приходить Новий рік, вже стукає в двері! Нехай він принесе із собою тільки радість, здоров’я, щастя та добрі новини! А всі негаразди, хвороби та сум давайте залишимо позаду, не будемо брати у рік новий. І нехай неодмінно всі мрії збудуться! з Новим роком!

З Новим роком 2024! Найдушевніші привітання для ваших рідних та близьких людейЗ Новим роком 2024! Найдушевніші привітання для ваших рідних та близьких людей

Нещодавно ми ділились церковним календарем на 2024 рік.

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