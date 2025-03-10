Нові випуски "Супермами": що відомо про учасниць та чим вони здивують (відео)

Нові випуски "Супермами" - що відомо про героїнь

Цього тижня ми побачимо історії наступних учасниць:

Мама і "ментор бажань" Юля

"Мамба" Діана

Не "гламурна білявка" Альона

Мама-тренерка Ольга.

Першою цього тижня гостей зустрічатиме Юлія. Вона самостійно виховує донечку - 2-річну Майю. Героїня працює "ментором бажань" та допомагає людям здійснювати мрії.

Мама Юля (фото: СТБ)

Жінка виховує доньку, ніби справжню аристократку. Дівчинка вивчає правила етикету, медитує разом з мамою та декілька разів на день змінює "луки". Але чи оцінять таке виховання інші учасниці?

Другою своє життя покаже Діана, яка разом з чоловіком виховує 6-річного Артура. Друзі називають Діану "мамбою", адже знають, що, порушивши її кордони, в жінці прокидається найнебезпечніша змія.

Мама Діана (фото: СТБ)

Учасниця реаліті вірить, що досягти успіху можна лише тоді, коли все правильно організувано. Тому у неї завжди все сплановано: меню на тиждень, графік прибирань та витрат. Діана збудувала успішну кар'єру та вчить сина рухатися по життю власним прикладом. Чи дійсно їй це вдається?

Третьою гостей зустрічатиме Альона. Вона виховує 17-річну Аріану та 21-річного Вадима. Альона - власниця відомої меблевої фабрики, а ще вона бореться зі стереотипами про "гарну білявку" та зауважує, що всього в житті досягла сама.

Мама Альона (фото: СТБ)

До виховання дітей, звісно, героїня теж має особливий підхід. Мама зізнається, що її діти можуть робити що завгодно, але насправді це все чітка стратегія. Чи оцінять інші мами ідеальну учасницю та її успішність?

Четвертою на гостей чекатиме Ольга. Разом з чоловіком вона виховує 3-річного Вову. Мама працює тренером в спортивному клубі, але для неї це лише хобі, адже всі забаганки сплачує чоловік.

Мама Ольга (фото: СТБ)

В їх родині панує любов та гармонія, а підтримувати їх допомагає важливе правило: кожні три місяці мама лишає сина з татом та може поїхати за кордон на відпочинок. Як на це відреагують учасниці реаліті?

Нагадаємо, щотижня четвірка героїнь з різними принципами виховання вирушає в гості одна до одної, щоб оцінити суперниць у трьох категоріях: виховання дітей, хазяйновитість і самореалізація. Під час фінальної зустрічі свою оцінку одній з учасниць віддасть і ведучий програми Дмитро Карпачов. Матуся, яка набере найбільшу кількість балів, отримає звання "Супермама".

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