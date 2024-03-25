Нове iOS від Apple отримає функцію, якої так не вистачало

Що зміниться у новому оновленні

Іконки можна буде організувати в ряд, залежно від того, як часто вони використовуються або яке призначення мають у додатках. Ймовірно, вони все ж таки будуть дотримуватимуться якоїсь невидимої сітки на основному екрані, щоб зберегти однаковість.

Це налаштування також дозволить створювати порожні області на робочому столі, щоб, наприклад, значки не перекривали будь-які елементи фонового зображення.

Користувачі iPhone вже можуть налаштовувати екран блокування з iOS 16, і починаючи з iOS 18 вони отримають принаймні такі ж можливості для робочого столу. По суті це буде найбільше оновлення основного екрану за останні кілька років.

Apple анонсує iOS 18 на щорічній конференції для розробників WWDC у червні. Чутки говорять про інші зміни в оновленні, включаючи нові функції генеративного штучного інтелекту для Siri та кілька додатків, оновлений дизайн, а також підтримку RCS для покращення обміну повідомленнями між iPhone та пристроями на Android.