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Нове iOS від Apple отримає функцію, якої так не вистачало

iOS 18 дозволить налаштовувати розташування значкыв додатків на головному екрані (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

У порівнянні з Android, iOS завжди надавала обмежені можливості налаштування робочого столу. Однак з появою нової версії операційної системи Apple користувачі матимуть більше свободи - тепер вони зможуть переміщати значки на робочому столі.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на веб-сайт MacRumors, який публікує новини, чутки, пов'язані з компанією Apple.

Що зміниться у новому оновленні

Іконки можна буде організувати в ряд, залежно від того, як часто вони використовуються або яке призначення мають у додатках. Ймовірно, вони все ж таки будуть дотримуватимуться якоїсь невидимої сітки на основному екрані, щоб зберегти однаковість.

Це налаштування також дозволить створювати порожні області на робочому столі, щоб, наприклад, значки не перекривали будь-які елементи фонового зображення.

Користувачі iPhone вже можуть налаштовувати екран блокування з iOS 16, і починаючи з iOS 18 вони отримають принаймні такі ж можливості для робочого столу. По суті це буде найбільше оновлення основного екрану за останні кілька років.

Apple анонсує iOS 18 на щорічній конференції для розробників WWDC у червні. Чутки говорять про інші зміни в оновленні, включаючи нові функції генеративного штучного інтелекту для Siri та кілька додатків, оновлений дизайн, а також підтримку RCS для покращення обміну повідомленнями між iPhone та пристроями на Android.

Раніше ми писали про п'ять нових функцій, які з'являться у наступному оновленні iOS 18.

Читайте також про топ найкращих iOS-програм для додавання тексту на фото.

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