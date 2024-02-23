Лиша два плоди на день. Дослідження показало, який фрукт знижує тиск і зменшує ризик інсульту

Скільки треба їсти бананів, щоб отримати корисний ефект

Вчені виявили, що щоденне споживання додаткового грама калію, що еквівалентно двом середнім бананам, чашці шпинату або великій солодкій картоплі, може бути простим способом боротьби з високим кров’яним тиском.

Лікарі рекомендують щодня споживати 3,5 грама калію, а солі - не більше 6 грамів.

Фахівці з Інституту глобального здоров’я імені Джорджа в Імперському коледжі Лондона проаналізували дані дослідження замінників солі, в якому протягом п’яти років спостерігали за 20 995 людьми в Китаї, що або перенесли інсульт, або були у віці старше 60 років і мали високий тиск.

У той час як половина учасників продовжувала використовувати звичайну кухонну сіль під час приготування їжі, іншій половині дали "замінник солі", у якому чверть солі, відомої хімічно як хлорид натрію, була замінена хлоридом калію.

Дослідження показало, що ті, хто споживав сіль, збагачену калієм, мали нижчий рівень артеріального тиску, а також меншу ймовірність інсульту та серцевих захворювань.

Новий аналіз, опублікований в Journal of Human Hypertension, показав, що до 80% зниження тиску досягнуто завдяки збільшенню калію, а не зниженням споживання солі.

Дослідження показало, що збільшення щоденного споживання калію на грам знижує рівень систолічного артеріального тиску (верхнього показника) в середньому на два міліметри ртутного стовпа.

Під час п'ятирічного дослідження 3000 людей перенесли інсульт, але дослідники виявили, що ті, хто приймав сіль, збагачену калієм, мали на 14% менше ризику повторного інсульту.

Під час подальшого аналізу медики виявили, що користь для артеріального тиску від збільшення споживання калію дорівнює приблизно 10% зниження ризику інсульту, тоді як зменшення споживання солі дорівнює приблизно 4%.