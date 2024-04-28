UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Нове дослідження показало, які звичні продукти збільшують ризик розвитку діабету

Які продукти провокують діабет (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Нове дослідження показало, що добавки групи "чисел Е", які містяться у звичайних продуктах, таких як хліб і тістечка, можуть збільшити ризик розвитку діабету 2 типу на 15%.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Daily Express.

Як емульгатори впливають на розвиток діабет 

Вчені з Французького національного інституту охорони здоров’я та медичних досліджень спостерігали за раціоном понад 100 000 людей і виявили, що ті, хто споживав багато емульгаторів, мали на 15% більше ризиків захворіти на діабет 2 типу.

За словами вчених, їхні результати є ключовими аргументами для перегляду правил використання добавок у харчовій промисловості з метою кращого захисту споживачів.

Які емульгатори можуть призвести до діабету

У дослідженні, у якому взяли участь 104 000 дорослих французів, учасників запитували про їхні харчові звички, включаючи середньодобове споживання різних груп емульгаторів, особисту історію хвороби та рівень фізичної активності.

Протягом 7 років у 1 056 добровольців був діагностували діабет 2 типу.

Розглянувши інші фактори ризику, такі як ожиріння та куріння, дослідники виявили зв’язок між кількома групами емульгаторів і діабетом 2 типу.

Кожні 500 мг трикалійфосфату (E340), який міститься в нарізаній шинці, консервованих супах і сумішах для тістечок, які споживаються щодня, асоціюються з підвищенням ризику на 15%.

Підвищені ризики також спостерігалися при гуаровій камеді (E412) і ксантановій камеді (E415), які присутні в сирі, салатних заправках і соусах.

Критика дослідження

Втім, варто зауважити, що деякі критики знайшли у дослідженні серйозні недоліки. Вони стверджують, що десятки інших факторів могли вплинути на висновки вчених.

"Цей тип великомасштабного епідеміологічного дослідження є важливою частиною наукового процесу. Однак ці дослідження не можуть довести, що емульгатори викликають діабет 2 типу. Оскільки продукти, що містять емульгатори, часто містять безліч інших інгредієнтів, тому розпізнати вплив кожної сполуки складно", - розкритикувала дослідження експерт з питань харчування в Королівському коледжі Лондона Сара Беррі.

Дієтолог з Університету Астона Дуейн Меллор також поставив під сумнів результати дослідження.

"Ця стаття не повністю розглядає різницю в тому, як людський організм може переробляти емульгатори та керувати ними", - заявив Меллор.

Читайте РБК-Україна в Google News
Здоров'яВчені