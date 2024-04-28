Новое исследование показало, какие привычные продукты увеличивают риск развития диабета

Как эмульгаторы влияют на развитие диабета

Ученые из Французского национального института здравоохранения и медицинских исследований наблюдали за рационом более 100 000 человек и обнаружили, что те, кто потреблял много эмульгаторов, имели на 15% больше рисков заболеть диабетом 2 типа.

По словам ученых, их результаты являются ключевыми аргументами для пересмотра правил использования добавок в пищевой промышленности с целью лучшей защиты потребителей.

Какие эмульгаторы могут привести к диабету

В исследовании, в котором приняли участие 104 000 взрослых французов, участников спрашивали об их пищевых привычках, включая среднесуточное потребление различных групп эмульгаторов, личную историю болезни и уровень физической активности.

В течение 7 лет у 1056 добровольцев был диагностирован диабет 2 типа.

Рассмотрев другие факторы риска, такие как ожирение и курение, исследователи обнаружили связь между несколькими группами эмульгаторов и диабетом 2 типа.

Каждые 500 мг трикалийфосфата (E340), содержащегося в нарезанной ветчине, консервированных супах и ежедневно потребляемых смесях для пирожных, ассоциируются с повышением риска на 15%.

Повышенные риски также наблюдались при гуаровой камеде (E412) и ксантановой камеде (E415), присутствующих в сыре, салатных заправках и соусах.

Критика исследования

Однако стоит заметить, что некоторые критики нашли в исследовании серьезные недостатки. Они утверждают, что десятки других факторов могли повлиять на выводы ученых.

"Этот тип крупномасштабного эпидемиологического исследования является важной частью научного процесса. Однако эти исследования не могут доказать, что эмульгаторы вызывают диабет 2 типа. Поскольку продукты, содержащие эмульгаторы, часто содержат множество других ингредиентов, поэтому распознать влияние каждого соединения сложно", - раскритиковала исследование эксперт по вопросам питания в Королевском колледже Лондона Сара Берри.

Диетолог из Университета Астона Дуэйн Меллор также подверг сомнению результаты исследования.

"Эта статья не полностью рассматривает разницу в том, как человеческий организм может перерабатывать эмульгаторы и управлять ими", - заявил Меллор.