Новая звезда украинского спорта: кто такая Ксения Байло и почему о ней все говорят

Ксения Байло уже стала мастером спорта - звание девушке присвоили после блестящего результата в Будапеште (Венгрия) на Чемпионате Европы по водным видам спорта. Там девушка и ее напарник Алексей Середа в финале соревнования 11 мая одержали победу, их прыжок с 10-метровой вышки в миксте получил наивысший результат - 325,68 балла.

Ксения Байло и Алексей Середа завоевали золото на Чемпионате Европы 2021 (фото: instagram.com/kseniia_bailo)

Ксения Байло и Алексей Середа в смешанных синхронных прыжках с вышки на ЧЕ 2021 показали лучший результат (фото: instagram.com/kseniia_bailo)

Украинцы уверенно опередили главных конкурентов на ЧЕ - британскую пару, серебренных призеров.

При этом выступать Ксения должна была вместе с другим спортсменом, но за 10 дней до начала соревнования ее напарник заболел, и срочно пришлось делать замену.

Ксения Байло на чемпионате Европы по водным видам спорта (фото: instagram.com/kseniia_bailo)

Байло и Середа перед выступлением провели только три совместные тренировки... и добыли для Украины "золото".

Теперь девушка отправилась на Олимпийские игры в Токио.

Видео: украинские прыгуны в воду посетили олимпийское Токио

Ксения Байло из Николаева стала заниматься водными видами спорта, как только пошла в школу. Талант и напористость ребенка позволили девочке уже в 8 лет покорить свою первую 10-метровую вышку.

Спортсменка призналась журналистам, что прыгать с трамплина с большой высоты было очень страшно, но главное - перебороть испуг, и тогда можно ощутить эйфорию от успешно выполненного задания.

Ксения Байло и Кирилл Болюх стали мастерами спорта Украины (фото: instagram.com/kseniia_bailo)

А вот на трудности Ксения реагировала эмоционально. Так, раньше даже чуть было не решила бросить спорт, когда выполнить те или иные задания не получалось. Однажды Ксения заперлась дома на два дня в своей комнате, и говорила маме, что больше не будет прыгать в воду, а займется математикой.

"Выпустив пар", девочка в 13 лет снова стала усиленно упражняться: в неделю по 10 спортивных тренировок.

Украинская прыгунья в воду Ксения Байло (фото: instagram.com/kseniia_bailo)

"Я кайфую, когда показываю результат. Я тренируюсь, показываю результат, и тогда я собой довольна - не зря работала, молодец", - рассказала Ксения в передаче "Сніданок з 1+1".

Главный тренер национальной сборной Украины Татьяна Токмачева отметила, что сразу обратила внимание на девочку, рассмотрев громадный потенциал.

Федерация тогда как раз искала девочку в пару к двухкратной чемпионке Софии Лыскун. Так Ксюшу пригласили на сборы в Киев.

В это время Байло уже решила для себя тоже стать чемпионкой. И вот через 2 года усердных тренировок она реализовала мечту.

Видео: Ксения Байло стала чемпионкой Европы по прыжкам в воду в 16 лет