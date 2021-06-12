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Украинки завоевали восемь медалей на турнире по борьбе в Варшаве 

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Суббота 12 июня 2021 15:11
Украинки завоевали восемь медалей на турнире по борьбе в Варшаве  Фото: украинская женская сборная по борьбе завоевала восемь медалей в Варшаве (facebook.com/olympicua)
Автор: РБК-Украина

Женская сборная Украины завоевала первенство в рейтинговом турнире по вольной борьбе Poland Open в Варшаве. Всего у команды восемь медалей.

Об этом сообщает НОК Украины в Facebook.

Так, у украинок одна "золотая", четыре "серебряные" и три "бронзовые" медали:

  • "золото" - Алла Белинская (72 кг);
  • "серебро" - Оксана Левач (50 кг), Кристина Береза (53 кг), Юлия Лисовская (59 кг), Анастасия Лавренчук (65 кг);
  • "бронза" - Илона Прокопевнюк (62 кг), Татьяна Кот (57 кг), Ирина Харов-Чихрадзе (55 кг).

Турнир Poland Open имеет большое значение для дальнейшего календаря мероприятий 2021 года. Эти соревнования являются финальным этапом для получения рейтинговых баллов для посева четырех лучших борцов на Олимпийских играх в Токио, а также помогут определить занял на чемпионате мира в Осло, Норвегия, который пройдет в октябре.

Напомним, в апреле на Чемпионате Европы по борьбе, который проходил в Варшаве (Польша), украинские спортсменки завоевали шесть медалей. Среди них - два "золота".

РБК-Украина писало о завершившемся Чемпионат Европы по дзюдо. Украина завоевала одну медаль - "серебро" у Дарьи Белодед

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