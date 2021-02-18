UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Новая жертва "таблеточного челенджа": в Киеве в больницу попал 15-летний подросток

Автор: Людмила Жукова

В Киеве 18 февраля отравился таблетками 15-летний подросток. Ребенка доставили в столичную больницу Охматдет.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Ребенка доставили в больницу утром из дома. Сейчас врачи констатируют, что его состояние стабильное и угрозы уже жизни нет. Это произошло спустя 2 дня после того, как в Боярке две школьницы приняли сразу 40 таблеток спазмолитиков.

Сейчас юный киевлянин находится в отделении токсикологии Охматдета. Он в стабильном состоянии и его жизни ничего не угрожает. Какие мотивы были у ребенка - не сообщается. Также не называется и препарат, который принял молодой человек.

"У нас последние два года цифры остаются постоянными — 60 детей. С начала этого года мы уже приняли 25. И это только верхушка, потому что мы принимаем исключительно отравления. Мы уже выполнили свою годовую норму больных с суицидальными настроениями", — рассказал заведующий отделением интенсивной терапии острых интоксикаций НДСБ" Охматдет "Александр Урин.

Напомним, что в Умани восьмиклассницы наглотались таблеток в школе.

Также мы писали, что аналогичные таблетки привели к смерти 13-летней девочки в Боярке под Киевом - лицеистка скончалась в результате остановки сердца вследствие резкого падения артериального давления.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Киевотравление
Читайте также
В Киеве из-за звонка о минировании закрыли центральные станции метро и пересадку
Прогноз погоды