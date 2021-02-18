Новая жертва "таблеточного челенджа": в Киеве в больницу попал 15-летний подросток

Ребенка доставили в больницу утром из дома. Сейчас врачи констатируют, что его состояние стабильное и угрозы уже жизни нет. Это произошло спустя 2 дня после того, как в Боярке две школьницы приняли сразу 40 таблеток спазмолитиков.

Сейчас юный киевлянин находится в отделении токсикологии Охматдета. Он в стабильном состоянии и его жизни ничего не угрожает. Какие мотивы были у ребенка - не сообщается. Также не называется и препарат, который принял молодой человек.

"У нас последние два года цифры остаются постоянными — 60 детей. С начала этого года мы уже приняли 25. И это только верхушка, потому что мы принимаем исключительно отравления. Мы уже выполнили свою годовую норму больных с суицидальными настроениями", — рассказал заведующий отделением интенсивной терапии острых интоксикаций НДСБ" Охматдет "Александр Урин.