Новая жертва "таблеточного челенджа": в Киеве в больницу попал 15-летний подросток

В Киеве 18 февраля отравился таблетками 15-летний подросток. Ребенка доставили в столичную больницу Охматдет.
Об этом сообщается в сюжете ТСН.
Ребенка доставили в больницу утром из дома. Сейчас врачи констатируют, что его состояние стабильное и угрозы уже жизни нет. Это произошло спустя 2 дня после того, как в Боярке две школьницы приняли сразу 40 таблеток спазмолитиков.
Сейчас юный киевлянин находится в отделении токсикологии Охматдета. Он в стабильном состоянии и его жизни ничего не угрожает. Какие мотивы были у ребенка - не сообщается. Также не называется и препарат, который принял молодой человек.
"У нас последние два года цифры остаются постоянными — 60 детей. С начала этого года мы уже приняли 25. И это только верхушка, потому что мы принимаем исключительно отравления. Мы уже выполнили свою годовую норму больных с суицидальными настроениями", — рассказал заведующий отделением интенсивной терапии острых интоксикаций НДСБ" Охматдет "Александр Урин.
Напомним, что в Умани восьмиклассницы наглотались таблеток в школе.
Также мы писали, что аналогичные таблетки привели к смерти 13-летней девочки в Боярке под Киевом - лицеистка скончалась в результате остановки сердца вследствие резкого падения артериального давления.