Нова жертва "таблеткового челенджа": у Києві в лікарню потрапив 15-річний підліток

Дитину доставили в лікарню вранці з дому. Зараз лікарі констатують, що її стан стабільний і загрози життю немає. Це відбулося через 2 дні після того, як в Боярці дві школярки прийняли відразу 40 таблеток спазмолітиків.

Зараз юний киянин знаходиться у відділенні токсикології Охматдиту. Він у стабільному стані і його життю нічого не загрожує. Які мотиви були у дитини - не повідомляється. Також не називається і препарат, який прийняв молодий чоловік.

"У нас останні два роки цифри залишаються постійними — 60 дітей. З початку цього року ми вже прийняли 25. І це тільки верхівка, тому що ми приймаємо виключно отруєння. Ми вже виконали свою річну норму хворих з суїцидальними настроями", — розповів завідувач відділенням інтенсивної терапії гострих інтоксикацій НДСЛ" Охматдит "Олександр Урін.