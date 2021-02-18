Нова жертва "таблеткового челенджа": у Києві в лікарню потрапив 15-річний підліток
У Києві 18 лютого отруївся таблетками 15-річний підліток. Дитину доставили в столичну лікарню Охматдит.
Про це повідомляється у сюжеті ТСН.
Дитину доставили в лікарню вранці з дому. Зараз лікарі констатують, що її стан стабільний і загрози життю немає. Це відбулося через 2 дні після того, як в Боярці дві школярки прийняли відразу 40 таблеток спазмолітиків.
Зараз юний киянин знаходиться у відділенні токсикології Охматдиту. Він у стабільному стані і його життю нічого не загрожує. Які мотиви були у дитини - не повідомляється. Також не називається і препарат, який прийняв молодий чоловік.
"У нас останні два роки цифри залишаються постійними — 60 дітей. З початку цього року ми вже прийняли 25. І це тільки верхівка, тому що ми приймаємо виключно отруєння. Ми вже виконали свою річну норму хворих з суїцидальними настроями", — розповів завідувач відділенням інтенсивної терапії гострих інтоксикацій НДСЛ" Охматдит "Олександр Урін.
Нагадаємо, що в Умані восьмикласниці наковталися пігулок в школі.
Також ми писали, що аналогічні таблетки призвели до смерті 13-річної дівчинки в Боярці під Києвом - ліцеїстка померла в результаті зупинки серця внаслідок різкого падіння артеріального тиску.