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Нова жертва "таблеткового челенджа": у Києві в лікарню потрапив 15-річний підліток

Новость на русском → Четвер 18 лютого 2021 14:37
Нова жертва "таблеткового челенджа": у Києві в лікарню потрапив 15-річний підліток У Києві підліток отруївся таблетками (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві 18 лютого отруївся таблетками 15-річний підліток. Дитину доставили в столичну лікарню Охматдит.

Про це повідомляється у сюжеті ТСН.

Дитину доставили в лікарню вранці з дому. Зараз лікарі констатують, що її стан стабільний і загрози життю немає. Це відбулося через 2 дні після того, як в Боярці дві школярки прийняли відразу 40 таблеток спазмолітиків.

Зараз юний киянин знаходиться у відділенні токсикології Охматдиту. Він у стабільному стані і його життю нічого не загрожує. Які мотиви були у дитини - не повідомляється. Також не називається і препарат, який прийняв молодий чоловік.

"У нас останні два роки цифри залишаються постійними — 60 дітей. З початку цього року ми вже прийняли 25. І це тільки верхівка, тому що ми приймаємо виключно отруєння. Ми вже виконали свою річну норму хворих з суїцидальними настроями", — розповів завідувач відділенням інтенсивної терапії гострих інтоксикацій НДСЛ" Охматдит "Олександр Урін.

Нагадаємо, що в Умані восьмикласниці наковталися пігулок в школі.

Також ми писали, що аналогічні таблетки призвели до смерті 13-річної дівчинки в Боярці під Києвом - ліцеїстка померла в результаті зупинки серця внаслідок різкого падіння артеріального тиску.

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