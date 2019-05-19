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Новая волна непогоды: синоптики рассказали, какие области под угрозой

STYLERЖизнь    19.05.2019 - 07:57
Новая волна непогоды: синоптики рассказали, какие области под угрозой
Погода в Украине 19 мая - синоптики предупредили о грозах (фото: pixabay.com)

Погода в Украине снова огорчит жителей некоторых областей

Погода в Украине в воскресенье, 19 мая, будет ненастной для жителей некоторой части Украины, в остальной же части страны будет сухо и жарко. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, сегодня синоптики прогнозируют, что дожди и грозы продолжат буйствовать на Западе, а также в Винницкой области. При этом температура воздуха будет довольно высокой - от +23 до +27 градусов.

Остальную же часть страны засушит - ожидается от +24 до +29 градусов выше нуля. Тем не менее, синоптики пообещали небольшую облачность, которая несколько смягчит палящее солнце.

Ветер будет довольно умеренным - от 5 до 10 метров в секунду

Новая волна непогоды: синоптики рассказали, какие области под угрозой

Погода в Украине 19 мая - синоптики предупредили о грозах (фото: meteo.gov.ua)

Ранее сообщалось, что в Житомирской области местные жители зафиксировали на фото и видео крупный град, что выпал в Новоград-Волынском и торнадо, который прошелся сразу по нескольким селам и нанес вред многим домохозяйствам.

К слову, ураган снес 100 гектаров деревьев под Житомиром. Смерч, который пронесся через Новоград-Волынский, Емильчино и Городницу, беспощадно изуродовал лес. 

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