Новая волна коронавируса опасна для детей: врач назвал симптомы и группы риска

Он отметил, что к обычным респираторным симптомам коронавируса сейчас добавились еще и проявления интоксикации.

"Основные симптомы – это повышение температуры, чихание, заложение носа или ринорея, в основном сухой кашель. Также проявления общей интоксикации, сопровождающиеся болями в нижних конечностях, пояснице и верхних конечностях", - рассказал специалист.

Во Львовскую инфекционную больницу пациентов привозят ежедневно – в среднем 5-6 человек.

Федоренко отмечает, что все больные – молодого и среднего возраста, а вот людей более старшего и пожилого возраста почти нет. В реанимации в основном находятся не вакцинированные.

"Сейчас в группе риска те же люди, которые были и раньше. Это – больные сахарным диабетом, люди с хроническими поражениями дыхательной и сердечно-сосудистой системы. Также сейчас в зоне риска дети. Они сейчас также значительно чаще болеют, чем в предыдущие периоды", - подчеркнул врач.

Он добавил, что основной причиной роста больных стали праздничные дни, когда люди часто ходили в гости, посещали массовые культурные мероприятия, концерты и вертепы.

Также в западные области на праздники приехало много туристов из других регионов страны и из других стран.