Новая Рада долго не продержится: астролог предсказал печальное событие

Выборы в Верховную Раду, которые прошли 21 июля, Влад Росс считает неблагополучными. Дата может напрямую отразиться на работоспособности нардепов, что приведет к непоправимым последствием. Шокирующее заявление астролог опубликовал в соцсети Facebook.

"Если первое заседание Верховной Рады состоится 29 августа, то ее ждет недолгая судьба", - написал астролог.

Астролог предрек неприятности Верховной Раде (фото: facebook.com/Влад-Росс)

"Солнце в соединении с конфликтным сожженным Марсом, Луна без явных аспектов ущербная, Черная Луна в оппозиции к Солнцу, тауквадрат на Юпитер, короче полный пипец!!!", - добавил Росс в комментариях.

Комментаторы неоднозначно отреагировали на подобную новость. Некоторых заинтересовал вопрос, сколько Рада сможет продержаться:

Астролог предрек неприятности Верховной Раде (фото: facebook.com/Влад-Росс)

Напомним, что в сети жестко раскритиковали самую низкую явку на внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля.

Также мы писали о том, что недавно основательница Международного центра астрологии и развития сознания ASTRA Анна Вергелес дала неприятный прогноз по парламентским выборам.