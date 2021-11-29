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Новая почта "взяла на работу" роботов: что теперь изменится для украинцев

Новина українською →
Понедельник 29 ноября 2021 16:46
Новая почта "взяла на работу" роботов: что теперь изменится для украинцев Новая почта удивила нововведениями (фото: пресс-служба компании)
Автор: Людмила Жукова

Новая почта начала применять на своих сортировочных терминалах… роботов. В настоящее время роботизированы зоны грузовых и мелких отправлений на 20 сортировочных центрах и до конца года они появятся еще на 10 объектах.

Как работает нововведение и чего ждать украинцам в будущем – читайте в материале Styler ниже.

Что делают роботы на Новой почте?

В зависимости от веса посылки компания использует разные виды роботов.
Так, на зонах сортировки мелких отправлений (до 2 кг) используется робот-train, состоящий из двух секций.

Работник выкладывает посылку на робота, который отвозит ее к сканеру и перемещает в бокс, отвечающий за определенное географическое направление.

Работают роботы на специальной платформе с монорельсом, которая одновременно служит их зарядкой.

Использование таких роботов, говорят в пресс-службе компании, уже позволило увеличить производительность сортировки мелких посылок в 2 раза. Сейчас работают 272 таких робота.

Для сортировки отправлений до 30 кг используются роботы-пируэты украинской компании Deus Robots. Такое название они получили, потому что могут вращаться вокруг своей оси.

Из ленты выгрузки посылка попадает на робота. Далее он подъезжает для сканирования посылки и затем выкладывает ее на роликовый конвейер, из которого отправление попадает непосредственно в специальную сумку для доставки. Благодаря их ловкости, такие работы могут работать на разных участках сортировки.

Чего ждать украинцам?

Роботизация сортировочных терминалов позволяет увеличивать производительность без дополнительных нагрузок на сотрудников.

А еще благодаря автоматизации процессов достигается большая точность в сортировке посылок.

Таким образом, уменьшение влияния человеческого фактора позволит избежать возможных ошибок, на которые время от времени жалуются клиенты НП.
Известно, что роботы уже работают в депо Киева, Харькова, Днепра, Одессы, Борисполя, Мелитополя, Покровска, Новомосковска, Старобельска, Коростеня, Стрыя, Самбора, Ковеля, Стоянки. А в планах НП – создать полностью роботизированный сортировочный центр.

Как мы ранее писали, на портале "Дия" запустили новые услуги.

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