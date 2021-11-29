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Нова пошта "взяла на роботу" роботів: що тепер зміниться для українців

Новость на русском →
Понеділок 29 листопада 2021 16:46
Нова пошта "взяла на роботу" роботів: що тепер зміниться для українців Нова пошта здивувала нововведеннями (фото: прес-служба компанії)
Автор: Людмила Жукова

Нова пошта почала застосовувати на своїх сортувальних терміналах ... роботів. В даний час роботизовані зони вантажних і дрібних відправлень на 20 сортувальних центрах і до кінця року вони з'являться ще на 10 об'єктах.

Як працює нововведення і чого чекати українцям в майбутньому – читайте в матеріалі Styler нижче.

Що роблять роботи на Новій пошті?

Залежно від ваги посилки компанія використовує різні види роботів.
Так, на зонах сортування дрібних відправлень (до 2 кг) використовується робот-train, що складається з двох секцій.

Працівник викладає посилку на робота, який відвозить її до сканера і переміщує в бокс, що відповідає за певний географічний напрямок.

Працюють роботи на спеціальній платформі з монорейкою, яка одночасно служить їх зарядкою.

Використання таких роботів, кажуть в прес-службі компанії, вже дозволило збільшити продуктивність сортування дрібних посилок в 2 рази. Зараз працюють 272 таких роботи.

Для сортування відправлень до 30 кг використовуються роботи-піруети української компанії Deus Robots. Таку назву вони отримали, тому що можуть обертатися навколо своєї осі.

Зі стрічки вивантаження посилка потрапляє на робота. Далі він під'їжджає для сканування посилки і потім викладає її на роликовий конвеєр, з якого відправлення потрапляє безпосередньо в спеціальну сумку для доставки. Завдяки їх спритності, такі роботи можуть працювати на різних ділянках сортування.

Чого чекати українцям?

Роботизація сортувальних терміналів дозволяє збільшувати продуктивність без додаткових навантажень на співробітників.

А ще завдяки автоматизації процесів досягається велика точність у сортуванні посилок.

Таким чином, зменшення впливу людського фактора дозволить уникнути можливих помилок, на які час від часу скаржаться клієнти НП.
Відомо, що роботи вже працюють в депо Києва, Харкова, Дніпра, Одеси, Борисполя, Мелітополя, Покровська, Новомосковська, Старобільська, Коростеня, Стрия, Самбора, Ковеля, Стоянки. А в планах НП - створити повністю роботизований сортувальний центр.

Як ми раніше писали, на порталі "Дія" запустили нові послуги.

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