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Пенсии и субсидии в несколько кликов: на портале "Дия" запустили новые услуги

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Киев, Понедельник 29 ноября 2021 15:55
Пенсии и субсидии в несколько кликов: на портале "Дия" запустили новые услуги Фото: на портале "Дия" запустили новые услуги (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

На портале государственных электронных услуг "Дия" запустили семь новых функций. Теперь можно дистанционно оформить пенсию, субсидию и получить ряд справок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство цифровой трансформации.

Сообщается, что сегодня были представлены 7 новых социальных услуг, которые теперь доступны на портале "Дия":

  • Оформление субсидий. Раньше, чтобы оформить субсидию, нужно было идти в Центр предоставления админуслуг, заполнять заявление, приносить кучу бумажек или даже ехать в райцентр. Сейчас достаточно подать заявление на портале "Дия" и подписать своей КЭП.

    На оформление уйдет до 30 минут, при этом не нужно никаких ксерокопий. Заявление автоматически поступит в органы соцзащиты, которые назначают субсидии. Кроме того, субсидия на большинство услуг ЖКХ будет продолжаться автоматически.
  • Назначение и перерасчет пенсий. Ежегодно 400 тысяч украинцев оформляют пенсию, а почти 900 тысяч подают заявление на ее перерасчет. Теперь все это можно сделать на портале "Дия", не теряя время в очередях. Для этого нужно заполнить анкету, загрузить документы и отправить заявку. Кроме того, сокращено количество документов, полей для заполнения и время ожидания.
  • ОК-5, ОК-7, выписка из реестра застрахованных лиц и справка о доходах пенсионера. ОК-5 и ОК-7- это справки о трудовом и страховом стаже. Теперь их можно сгенерировать на портале "Дия". То же касается и выписки из Реестра застрахованных лиц и справки о доходах пенсионера. Необходимая справка сформируется и поступит на электронную почту.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, как оформить перерасчет пенсий через "Дию".

Также была опубликована инструкция, как оформить субсидию в онлайн режиме.

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Пенсии Субсидии в Украине Дия
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