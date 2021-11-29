Пенсии и субсидии в несколько кликов: на портале "Дия" запустили новые услуги
Фото: на портале "Дия" запустили новые услуги (Виталий Носач/РБК-Украина)
На портале государственных электронных услуг "Дия" запустили семь новых функций. Теперь можно дистанционно оформить пенсию, субсидию и получить ряд справок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство цифровой трансформации.
Сообщается, что сегодня были представлены 7 новых социальных услуг, которые теперь доступны на портале "Дия":
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Оформление субсидий. Раньше, чтобы оформить субсидию, нужно было идти в Центр предоставления админуслуг, заполнять заявление, приносить кучу бумажек или даже ехать в райцентр. Сейчас достаточно подать заявление на портале "Дия" и подписать своей КЭП.
На оформление уйдет до 30 минут, при этом не нужно никаких ксерокопий. Заявление автоматически поступит в органы соцзащиты, которые назначают субсидии. Кроме того, субсидия на большинство услуг ЖКХ будет продолжаться автоматически.
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Назначение и перерасчет пенсий. Ежегодно 400 тысяч украинцев оформляют пенсию, а почти 900 тысяч подают заявление на ее перерасчет. Теперь все это можно сделать на портале "Дия", не теряя время в очередях. Для этого нужно заполнить анкету, загрузить документы и отправить заявку. Кроме того, сокращено количество документов, полей для заполнения и время ожидания.
- ОК-5, ОК-7, выписка из реестра застрахованных лиц и справка о доходах пенсионера. ОК-5 и ОК-7- это справки о трудовом и страховом стаже. Теперь их можно сгенерировать на портале "Дия". То же касается и выписки из Реестра застрахованных лиц и справки о доходах пенсионера. Необходимая справка сформируется и поступит на электронную почту.
Напомним, ранее РБК-Украина писало, как оформить перерасчет пенсий через "Дию".
Также была опубликована инструкция, как оформить субсидию в онлайн режиме.