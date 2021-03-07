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Новая почта предупредила о новом графике работы: что нужно знать

Новина українською → Воскресенье 07 марта 2021 10:56
Новая почта предупредила о новом графике работы: что нужно знать Появился график работы НП на 8 марта (фото: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

Как будут работать отделения Новой почты 8 марта – тема, которая интересует многих украинцев накануне Международного женского дня.

График работы отделений на понедельник озвучили нам в пресс-службе Новой почты.

В частности администрация НП отметила, что отделения почты в праздничный день свой привычный график работы изменят совсем немного.

"В понедельник, 8 марта, отделения Новой почты будут работать по графику работы субботы (до 15:00, 17:00 или 18:00 в зависимости от отделения)" – рассказали нам и добавили, что детальный график работы каждого отделения можно посмотреть на сайте.

Поэтому, обратите внимание на график работы отделений, чтобы получить или отправить все вовремя.

Добавим, что с 9 марта все отделения Новой почты будут работать по обычному графику (многие из них - до 21:00). Детальный график работы НП во всех населенных пунктах Украины можно смотреть по ссылке.

Читайте также о том, как будут работать банки в Украине в 8 марта.

Ранее мы рассказывали про все памятные даты и праздники, которые отмечаются в марте 2021 года.

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