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Нова пошта попередила про новий графік роботи: що потрібно знати

Новость на русском → Неділя 07 березня 2021 10:56
Нова пошта попередила про новий графік роботи: що потрібно знати З'явився графік роботи НП на 8 березня (фото: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

Як будуть працювати відділення Нової пошти 8 березня – тема, яка цікавить багатьох українців напередодні Міжнародного жіночого дня.

Графік роботи відділень на понеділок озвучили нам у прес-службі Нової пошти.

Зокрема адміністрація НП зазначила, що відділення пошти у святковий день свій звичний графік роботи змінять зовсім трохи.

"У понеділок, 8 березня, відділення Нової пошти будуть працювати за графіком роботи суботи (до 15:00, 17:00 або 18:00 в залежності від відділення)" – розповіли нам і додали, що детальний графік роботи кожного відділення можна подивитися на сайті.

Тому, зверніть увагу на графік роботи відділень, щоб отримати або відправити все вчасно.

Додамо, що з 9 березня всі відділення Нової пошти будуть працювати за звичайним графіком (багато з них - до 21:00). Детальний графік роботи НП у всіх населених пунктах України можна дивитися за адресою.

Читайте також про те, як працюватимуть банки в Україні 8 березня.

Раніше ми розповідали про всі пам'ятні дати і свята, які відмічаються у березні 2021 року.

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