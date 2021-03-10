"Новая почта" повышает тарифы: сколько теперь придется платить

"Новая почта" повышает тарифы. Это произойдет с 20 марта 2021 года и будет касаться услуг доставки и упаковки посылок.

Почему НП пошла на такой шаг и сколько теперь придется платить за услуги - читайте далее .

Что говорят в "Новой почте"

Обновленные тарифы на услуги доставки и упаковки отправлений начинают действовать с 20 марта. В руководстве НП отмечают, что им не хотелось идти на такой шаг. Но есть объективные причины: цены на бензин, инфляция и прочее.

"Понимая всю сложность экономической ситуации, связанной с пандемией и карантинными ограничениями, "Новая почта" длительное время сознательно не повышала тарифы. Мы работали на пределе возможностей и помогали стране бороться с COVID-19, покупая медицинское оборудование и средства защиты для больниц. Но мы вынуждены сделать незначительное повышение тарифов в связи с ростом цен на топливо, коммунальные услуги, инфляцией и тому подобное", - объяснили в НП.

Сколько придется платить за услуги?

С 20 марта тариф на базовые услуги доставки повышается на 5 грн. В то же время тариф на упаковку повышается на 1-6 грн.

Так формируется тариф на доставку "Новой почтой"

Параметры отправлений до 30 кг, которые принимаются: длина каждой стороны - до 120 см, вес - до 30 кг

Параметры отправлений, принимаемых для доставки в Поштоматы: длина - до 58 см, ширина - до 24 см, высота - до 42 см, вес - до 30 кг

Параметры отправлений от 30 кг, которые принимаются: длина - до 300 см, ширина - до 170 см, высота - до 170 см, вес - от 30 кг до 1000 кг.

Новые тарифы "Новой почты" (novaposhta.ua)

Новые тарифы "Новой почты" (novaposhta.ua)

Новые тарифы "Новой почты" (novaposhta.ua)

Новые тарифы "Новой почты" (novaposhta.ua)

При этом отменяется дополнительная плата за ручную обработку при отправке посылок размером от 70 см по одной из сторон отправления при условии упаковки согласно правилам упаковки "Новой почты".

Теперь такие посылки будут доставляться по базовому тарифу, главное - чтобы они были упакованы в коробку, гофрокартон или на плоскую основу.