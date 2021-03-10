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"Нова пошта" підвищує тарифи: скільки тепер будемо платити

Новость на русском → Середа 10 березня 2021 17:00
"Нова пошта" підвищує тарифи: скільки тепер будемо платити "Нова пошта" зробила заяву про підвищення тарифів (фото: РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Войналович

"Нова пошта" підвищує тарифи. Це відбудеться з 20 березня 2021 року і стосуватиметься послуг доставки і упаковки посилок.

Чому НП пішла на такий крок і скільки тепер доведеться платити за послуги - читайте далі.

Що кажуть у "Новій пошті"

Оновлені тарифи на послуги доставки і упаковки відправлень починають діяти з 20 березня. У керівництві НП відзначають, що їм не хотілося йти на такий крок. Але є об'єктивні причини: ціни на бензин, інфляція та інше.

"Розуміючи всю складність економічної ситуації, пов'язаної з пандемією і карантинними обмеженнями, "Нова пошта" тривалий час свідомо не підвищувала тарифи. Ми працювали на межі можливостей і допомагали країні боротися з COVID-19, купуючи медичне обладнання та засоби захисту для лікарень. Але ми змушені зробити незначне підвищення тарифів у зв'язку із зростанням цін на паливо, комунальні послуги, інфляцією і тому подібним", - пояснили в НП.

Скільки доведеться платити за послуги?

З 20 березня тариф на базові послуги доставки підвищується на 5 грн. У той же час тариф на упаковку підвищується на 1-6 грн.

Так формується тариф на доставку "Новою поштою"

  • Параметри відправлень до 30 кг, що приймаються: довжина кожної сторони - до 120 см, вага - до 30 кг
  • Параметри відправлень, що приймаються для доставки в Поштомати: довжина - 58 см, ширина - до 24 см, висота 42 см, вага - до 30 кг
  • Параметри відправлень від 30 кг, які приймаються: довжина - до 300 см, ширина - до 170 см, висота 170 см, вага - від 30 кг до 1000 кг

&quot;Нова пошта&quot; підвищує тарифи: скільки тепер будемо платити

Нові тарифи "Нової пошти" (novaposhta.ua)

&quot;Нова пошта&quot; підвищує тарифи: скільки тепер будемо платити

Нові тарифи "Нової пошти" (novaposhta.ua)

&quot;Нова пошта&quot; підвищує тарифи: скільки тепер будемо платити

Нові тарифи "Нової пошти" (novaposhta.ua)

&quot;Нова пошта&quot; підвищує тарифи: скільки тепер будемо платити

Нові тарифи "Нової пошти" (novaposhta.ua)

При цьому скасовується додаткова плата за ручну обробку при відправленні посилок розміром від 70 см з однією зі сторін відправлення за умови упакування згідно з правилами упаковки "Нової пошти".

Тепер такі посилки будуть доставлятися за базовим тарифом, головне - щоб вони були упаковані в коробку, гофрокартон або на плоску основу.

Читайте також про те, як змінилися комунальні тарифи в Україні за останній рік.

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