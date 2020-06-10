Новая почта поменяла правила: эти посылки больше не будут принимать

Новая почта изменила правила допустимых размеров посылок, которые принимаются в почтовых отделениях. Это касается длины грузов, пересылаемых курьером.

Так, отныне максимальная длина груза может достигать 120 сантиметров, а не 150, как было раньше. Об этом информирует пресс-служба почтового перевозчика.

Теперь для того, чтобы отправить груз, длиной, к примеру 125 см, нужно будет искать ближайшее грузовое отделение. Там принимаются грузы длиной до 300 сантиметров и высотой до 170-ти.

Отметим, что отделения Новой почты бывают нескольких типов: грузовые (до 1000 или 1100 кг), почтовые (в основном до 30 кг, но бывают отделения с ограничениями в 15 и 5 кг), а также почтоматы (пункты самообслуживания с фактическим весом до 30 кг).

"Такое распределение оптимизирует логистику, ускорит дальнейшую сортировку отправлений и, как результат, позволит ускорить доставку. И главное - грузы и посылки приедут к адресату целыми и невредимыми. От этого выиграют все - и отправители, и получатели", - пояснили такие перемены на Новой почте.

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