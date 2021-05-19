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"Новая почта" обрадовала заявлением об отправке посылок: что изменилось для украинцев

Новина українською →
Среда 19 мая 2021 12:05
"Новая почта" обрадовала заявлением об отправке посылок: что изменилось для украинцев Фото: "Новая почта" сделала важное заявление об отправке посылок (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Войналович

"Новая почта", которая недавно подняла цены на доставку и упаковку, упростила отправку международных посылок. Отныне украинцы смогут осуществить международное отправление из любого отделения НП без оформления онлайн-заявки на сайте.

Об этом рассказали представители пресс-службы "Новой почты" в комментарии Styler. Как теперь отправлять посылки за границу - читайте ниже.

Как отправлять посылки за границу через "Новую почту"

Теперь для международной отправки, как и любой другой посылки, оператору достаточно назвать страну, контактные данные получателя и объявленную стоимость. Подробный инвойс заполняет сотрудник почты, который при необходимости связывается с клиентом по телефону.

Чтобы оформить международное отправление в отделении нужно:

  • принести отправление, но обязательно в развернутом виде, чтобы сделать его общее описание согласно таможенному законодательству и установить объявленную стоимость
  • назвать страну, город, индекс и точный адрес, куда нужно доставить отправление, а также назвать ФИО, контактный телефон и адрес электронной почты получателя
  • при отправке больше, чем одной позиции, с клиентом обязательно свяжется по телефону сотрудник НП для заполнения инвойса для таможни.

Как было раньше?

Ранее клиенты приходили в отделение НП уже с верифицированной онлайн-заявкой на международное отправление, а оператору нужно было проверить его содержимое на соответствие с инвойсом и на предмет запрещенных к пересылке товаров.

"Мы всегда прислушиваемся к нашим клиентам, ведь хотим, чтобы им было легко пользоваться услугами. Поэтому упростили отправку зарубежных отправлений и продолжаем упрощение наших сервисов", - рассказали в "Новой почте".

Напомним, недавно мошенники придумали еще один "развод" для клиентов "Укрпочты".

Ранее мы писали, что "Новая почта" ввела новые правила для украинцев.

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