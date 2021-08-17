ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Новая почта обновила график работы: что изменилось

Новина українською →
Вторник 17 августа 2021 11:32
Новая почта обновила график работы: что изменилось Новая почта обновила график работы (фото: РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Войналович

Новая почта обновила график работы на День Независимости Украины, который приходится на вторник, 24 августа.

Как будут работать отделения почтового оператора в праздничные дни, а также о том, можно ли будет осуществить доставку (или вызвать курьера) - читайте в нашем материале ниже.

Как будет работать Новая почта в День Независимости

В пресс-службе компании рассказали, что в праздничные дни, посвященные 30-летию Независимости нашей страны, отделения и адресная доставка Новой почты будут работать следующим образом:

  • 23 и 24 августа - по графику, по которому работают в воскресенье

Этот график, к слову, может отличаться в зависимости от отделения.

Подробный график работы конкретного отделения можно просмотреть по ссылке на официальном сайте Новой почты.

В субботу и воскресенье, 21 и 22 августа соответственно, отделения будут работать по привычному для этих дней графику.

25 августа Новая почта во всех городах Украины будет открыта согласно привычному для среды графику.

Читайте также о том, как будут работать банки и Укрпочта во время долгих выходных.

Ранее работники Новой почты сделали важное заявление о товарах из-за рубежа.

Также недавно мы писали, что мошенники воруют деньги украинцев через псевдосайт Новой почты и рассказывали, как работает совершенно новая схема.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новая почта
LITE
Праздник 17 августа: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины
Праздник 17 августа: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины