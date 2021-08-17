Новая почта обновила график работы: что изменилось

Новая почта обновила график работы на День Независимости Украины, который приходится на вторник, 24 августа.

Как будут работать отделения почтового оператора в праздничные дни, а также о том, можно ли будет осуществить доставку (или вызвать курьера) - читайте в нашем материале ниже.

Как будет работать Новая почта в День Независимости

В пресс-службе компании рассказали, что в праздничные дни, посвященные 30-летию Независимости нашей страны, отделения и адресная доставка Новой почты будут работать следующим образом:

23 и 24 августа - по графику, по которому работают в воскресенье

Этот график, к слову, может отличаться в зависимости от отделения.

Подробный график работы конкретного отделения можно просмотреть по ссылке на официальном сайте Новой почты.

В субботу и воскресенье, 21 и 22 августа соответственно, отделения будут работать по привычному для этих дней графику.

25 августа Новая почта во всех городах Украины будет открыта согласно привычному для среды графику.